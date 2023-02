AlphaTauri: svelata la nuova livrea per il 2023

Una livrea in cui predomina il bianco e il blu scuro, ma con inserti rossi è quella presentata da AlphaTauri a New York. L’obiettivo è stupire, ci riuscirà?

AlphaTauri ha presentato la sua AT04 per il 2023 con una livrea caratterizzata da inserti rossi. Tali inserti sono dovuti all’arrivo di Orlen, uno dei suoi principali sponsor quest’anno. I colori predominanti del team di Faenza restano comunque il bianco e il blu scuro. AlphaTauri affronta la nuova stagione con la voglia di migliorare le proprie performance rispetto all’anno precedente. Il team italiano ha ottenuto la nona posizione nel Campionato Costruttori, ma hanno disputato poche gare emozionanti. L’obiettivo di questo 2023 è fare sicuramente un passo avanti.

Per far ciò, AlphaTauri ha iniziato a stupire sin dalla presentazione: New York, infatti è stata la meta designata per svelare la livrea della sua AT04. Occorre ricordare che la squadra di Faenza ha annunciato sui social che questa presentazione avrebbe mostrato soltanto il design della loro nuova vettura. Perciò, come è successo con le altre presentazioni effettuate finora, si è mostrato uno showcar in video. La presentazione è avvenuta mediante un video di due minuti con protagonisti i due piloti ufficiali, Yuki Tsunoda e Nyck De Vries. I due sono apparsi nella sequenza finale proprio davanti alla monoposto con New York sullo sfondo.

Lotta serrata in nome dello spettacolo?

Alla presentazione della nuova livrea di AlphaTauri, Tost ha dichiarato: “Penso che ci sarà una serrata lotta. Ovviamente i tre top team hanno ancora un vantaggio rispetto al resto della griglia, ma credo che ci sarà più equilibrio quest’anno. In questa stagione non mi aspetto che un pilota abbia un vantaggio così grande sin dall’inizio della stagione. Penso e spero che la lotta sarà serrata per tutto l’anno. Questo è ciò che gli appassionati e noi stessi vogliamo vedere”.

take it in from all angles, the new AT04 has arrived! 🤙 pic.twitter.com/Dw1eC0lueH — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 11, 2023

Tsunoda alla sua terza stagione di Formula 1, deve fare il salto di qualità in questo 2023. Il giapponese è consapevole che c’è in gioco il suo futuro. Ad affiancarlo ci sarà De Vries. L’olandese ha ottenuto un posto nel Circus dopo essere diventato il primo campione del mondo di Formula E con la Mercedes nel 2021. La novità di questa presentazione è stata l’approdo di Orlen. La compagnia petrolifera polacca è arrivata in Formula 1 con Robert Kubica nel 2019. Per un anno è stata alla corte della Williams per poi passare in Alfa Romeo, fino alla scorsa stagione.