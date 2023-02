Russell: “Ho un’ottimo rapporto con Hamilton”

George Russell afferma che tra lui e Hamilton ci sia un’ottimo rapporto, dovuto anche dalla differenza di età tra i due. La Mercedes può solo giovare di questa situazione

La prima stagione di Russell, alla guida della monoposto di Stoccarda, si è rivelata più che positiva, grazie anche a un’ottimo rapporto con Lewis Hamilton. L’inglese ha voluto far capire del motivo per cui il rapporto tra i due non sia imploso, come successe nel 2007 tra Alonso e il futuro sette volte campione del mondo. Mr Consistency ha spiegato come tra lo spagnolo e Hamilton ci fosse una piccola differenza di età e avendo gli stessi obbiettivi lottavano con una particolare foga. Russell sa che a Sir Lewis rimangono pochi anni di carriera e sa che tra i due non ci sarà alcun tipo di rivalità tra i due, a causa dei diversi momenti della propria storia. Questa dinamica rende idilliaco il rapporto tra i due britannici e la Mercedes sa che questa situazione può solo essere un vantaggio.

Russell, intervistato da Auto Motor und Sport, ha spiegato che: “Ho un’ottimo rapporto con Hamilton. Se si guarda indietro nella storia, Lewis ha avuto compagni di scuderia con pochi anni di differenza e hanno lottato per ottenere la posizione di leader del team, ma tra noi due non ci sono questo tipo di problemi. Hamilton è nell’ultima fase della propria carriera e io sono solo all’inizio, ha già avuto molte soddisfazioni in carriera, non ha più nulla da dimostrare. Ci aiutiamo a vicenda, cercando di migliorare la monoposto, vogliamo riportare la Mercedes al vertice della Formula 1. Se il nostro rapporto si deteriorasse, andremmo a danneggiare la squadra e col tempo danneggerebbe anche le nostre carriere”.

La Mercedes sa cosa vuol dire avere una rivalità interna

La scuderia di Brackley, nel biennio 2015-2016, ha dovuto affrontare la rivalità tra Rosberg e Hamilton e sa che una “guerra interna” porterebbe solo danni alla squadra. Il rapporto tra i due ex grandi amici si logoro con il tempo e con la pressione di dover lottare per il titolo del mondo. L’exploit della faida fu l’incidente durante il GP di Spagna 2016, che porto il compianto Niki Lauda a strigliare i due piloti.