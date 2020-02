Alpha Tauri: la monoposto accende i motori

L’attesa ormai si percepisce nell’aria: questione di pochi giorni ed avverrà lo svelamento di tutte le monoposto per la nuova stagione motoristica del 2020. C’è molto fermento per la sorellina minore di Red Bull, Alpha Tauri, pronta a rivelarsi al mondo intero il 14 febbraio 2020.

L’appuntamento per la presentazione della vettura di Alpha Tauri, parte della galassia di Red Bull, avverrà il giorno di San Valentino. La location di proprietà del colosso delle bevande energetiche è una delle più adatte alla presentazione della monoposto: il Red Bull Hangar 7, a Salisburgo.

Il fire-up si presenta infuocato: il rombo del motore Honda risuona nei garage della scuderia, a preannunciare una stagione competitiva e densa di successi. Alpha Tauri si dimostra capace di grandi ambizioni e progetti, riuscirà a soddisfare le aspettative?

Confermati sia il giovane francese Pierre Gasly sia il russo Daniil Kvyat, i due piloti saranno i primi a togliere i veli alla nuova vettura. Nonostante sia stato raggiunto un terzo posto nel GP di Germania e un meritato secondo posto nel GP di Brasile, il team ha speranza crescente per una stagione 2020 altrettanto fruttuosa.

Dal suono carico di potenza e incisività, le prospettive per il futuro di questa quattro ruote si prospetta molto convincente. Dati i risultati soddisfacenti raggiunti nella stagione passata, c’è molta fiducia nel continuo miglioramento sia del team Alpha Tauri sia della vettura.

Federica Coglio

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License