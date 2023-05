Eddie Jordan: “Le scelte di Alonso sono dettate dai soldi”

Secondo Eddie Jordan, le scelte di Alonso di spostarsi da una scuderia all’altra sono sempre state dettate dai soldi. Queste decisioni sbagliate sono costate al pilota i titoli mondiali

Fernando Alonso è tornato in prima linea in Formula 1 dopo un inizio di stagione strabiliante. Al suo primo anno in Aston Martin, dopo il passaggio da Alpine, il pilota spagnolo è salito sul podio tre volte. Una mossa azzeccata quella di approdare nel team inglese, dopo anni di trasferimenti sbagliati. L’imprenditore irlandese Eddie Jordan ritiene che queste scelte sbagliate, effettuate da Alonso e dal suo manager Briatore, siano state dettate dai soldi, accusando lo spagnolo di “andare dove tira il denaro“.

In effetti, i cambi di scuderia di Alonso sono quasi sempre poi sfociati in episodi ad alto carico di tensione. Dopo aver vinto due mondiali con la Renault, il suo passaggio alla McLaren non era stato gradito ai vertici francesi, con Alonso costretto poi al ritorno prima di approdare in Ferrari nel 2010. Trascorse cinque stagioni a Maranello, lo spagnolo è stato protagonista di alcune lotte per il titolo, ma alla fine, dopo anni di delusioni, ha lasciato il team italiano per approdare in McLaren.

La mossa tuttavia si è rivelata infelice, con la partnership Alonso-McLaren che non è riuscita ad accendersi e lo spagnolo che si sentiva frustato dalla mancanza di prestazioni e affidabilità della squadra e della Honda. Questo ha portato il pilota a lasciare la Formula 1 per due anni prima di tornare in Alpine all’inizio del 2021.

Jordan: “Fernando insegue i soldi”

L’ex boss della Jordan Grand Prix ha affermato che la ricerca di contratti lucrativi di Alonso costituisce la causa principale della sua mancanza di titoli mondiali. Infatti, Jordan afferma che, oltre ai due Campionati vinti, lo spagnolo ne avrebbe potuti conquistare altri, se solo avesse fatto scelte migliori di squadra. L’irlandese afferma: “Non si può mai guardare indietro. Però la verità è che Alonso è approdato in squadre dove riceveva più soldi di quelli che avrebbe ricevuto in un’altra squadra che gli offriva maggiori possibilità di vincere il mondiale“.

Jordan continua: “Probabilmente ora se ne pente. Se avessi Fernando seduto di fronte a me, gli direi molto sinceramente che a mio avviso ha commesso degli errori in passato. Sei due volte Campione del Mondo, ma in cuor tuo sei consapevole che ne avresti potuti vincere cinque o sei“.

Coulthard: “Fernando è forte perché è arrabbiato”

L’ex pilota Red Bull David Coulthard ritiene che Alonso sia ancora un avversario temibile nonostante abbia raggiunto i quarant’anni. Il britannico afferma: “Credo che Fernando sia ancora così forte perché è arrabbiato. Il motivo? Semplice, il fatto che abbia vinto solo due titoli mondiali. Questa rabbia lo spinge ad averne ancora bisogno. E’ questa la cosa fondamentale: man mano che si va avanti, non si perde la velocità, ma il bisogno. Questo però non è il caso di Alonso“.