Alonso vs Ferrari: “In passato non erano così incoerenti”

Il complicato inizio di stagione da parte di Ferrari è oramai sulla bocca di tutti e Alonso non è da meno, considerandola rispetto al passato molto più incongruente: ha ragione?

I tuffi nel passato portano con sé emozionanti ricordi e Fernando Alonso ne sa qualcosa. Il suo matrimonio con Ferrari fu emozionante, adrenalinico e al tempo stesso amaro. Nella sua permanenza a Maranello, durata per ben cinque anni, il pilota spagnolo è arrivato più volte vicino al sogno mondiale. Indimenticabile la stagione 2012, dove vide sfumarlo per soli tre punti a favore di un giovane Sebastian Vettel.

Tuttavia, ricordando quei momenti, il #14 ha ammesso in una recente intervista come Ferrari abbia compiuto enormi passi indietro: “Con la Ferrari siamo sempre stati lì a lottare. Non abbiamo mai commesso errori e abbiamo lottato per il Mondiale fino all’ultima gara in due occasioni. Fortunatamente per me e anche per l’Aston Martin a Maranello c’è molta più incoerenza rispetto a quando mi trovavo lì“ ha dichiarato ai microfoni di SkySport

E se da una parte una squadra viene giudicata, un’altra viene invece acclamata..

Se per Alonso la Ferrari dovrebbe ritrovare la sua identità, Red Bull è invece un modello da seguire. Il pilota spagnolo ha elogiato in particolar modo l’uomo tanto desiderato da tutti i team, Adrian Newey. Il direttore tecnico è difatti uno dei capostipiti del progetto della RB19, un gioiello di ingegneria al momento inarrivabile da qualunque squadra.

“Penso che Adrian Newey abbia sempre realizzato macchine superiori al resto dei suoi rivali . È sempre difficile battere i suoi team, ma stiamo parlando della natura della Formula 1. Le sue due Red Bull sono sempre prestazionali con al momento zero ritiri. Ma sono fiducioso per Monaco e Barcellona, piste in cui possiamo aspirare a qualcosa di importante” ha concluso. Riuscirà Fernando Alonso con la sua AM23 a trionfare per la prima volta in questa stagione?