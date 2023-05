Aston Martin e la sua scommessa sul futuro

Il team dell’Aston Martin guarda al cuore del progresso per la prossima stagione, cosa possiamo aspettarci dalla monoposto del 2024?

Il team inglese può contare su una stagione benevola di successi per il 2023. Inoltre, con l’aiuto del due volte campione del mondo Fernando Alonso, l’Aston Martin sembra sia stata in grado di avere la svolta che aspettava. Tuttavia, il progresso della categoria regina dei motori non si ferma dopo i primi successi, ma tiene sempre fisso lo sguardo sul futuro. Una strategia adottata da molti, compresa l’Aston Martin, che si apre ai microfoni della stampa per parlare della monoposto che farà parte della griglia del 2024.

Dan Fallows, direttore tecnico della scuderia spiega quelle che sono le priorità per quest’anno, tra cui lo sviluppo della vettura del 2024. “Vogliamo lavorare sulla vettura il prima possibile. Per noi, non si tratta di sacrificare la monoposto di quest’anno. Sarà inevitabilmente un’evoluzione di quella che abbiamo già. Qualsiasi lavoro possiamo apportare sulla vettura di quest’anno sarà sicuramente utile per il campionato di quest’anno. Ma sicuramente non vediamo l’ora di iniziare a lavorare sulla vettura del prossimo anno“. Il direttore tecnico del team inglese, termina così l’intervista, ricordando il lavoro svolto durante l’arco di quest’anno, e come finalmente stia portando i suoi frutti.

D’altronde la stagione 2022, non ha potuto godere dello stesso splendore, regalando poche soddisfazioni anche al tedesco Sebastian Vettel. Tuttavia, destino diverso è stato scritto per Fernando Alonso, tornato alla ribalta dopo i suoi anni di ‘silenzio’ e soprattutto, lontano dall’ottenere un risultato da podio. Quello che ad oggi l’Aston Martin vuole comunicarci è forse che il meglio deve ancora venire, ma cosa possiamo aspettarci davvero? D’altronde , il primo ad aver creduto in questo progetto è stato lo spagnolo Fernando Alonso. Sintomo di ottimo fiuto, o semplicemente una buona dose di fortuna ? Ai posteri l’ardua sentenza.