Alonso sul 2021: “Voglio vincere fin da subito”

Fernando Alonso prosegue la sua preparazione in vista del 2021. Intanto offre la sua disponibilità a Renault, in caso di problemi da parte degli attuali piloti

Fernando Alonso farà il suo grande ritorno in Formula 1 nella prossima stagione con il team Renault che cambierà nome in Alpine F1 Team. Nel frattempo il pilota spagnolo è già operativo all’interno del team, con sessioni al simulatore e diversi incontri nella sede di Enstone, per vedere da vicino gli sviluppi in vista del 2021.

Tuttavia, in questa stagione 2020 piena di incertezze legate alla situazione covid-19, Alonso ha dato la propria disponibilità come pilota sostituto, in caso di indisponibilità di Daniel Ricciardo o Esteban Ocon in alcuni dei gran premi rimanenti.

“Se dovessi gareggiare nel 2020, sarà perché qualcosa è successo a uno dei due piloti attuali e spero che ciò non accada”, ha così commentato Alonso, durante un’intervista riportata in questi giorni da Marca.

FERNANDO: “MI UNIRO’ AI TEST PER GIOVANI PILOTI IN BAHRAIN”

Lo spagnolo che nei prossimi giorni tornerà al volante della Renault per un’altra sessione di test in Bahrain, ha fatto intendere che nella prossima stagione, riuscire a finire le gare tra il quinto e il settimo posto sarebbe fantastico: “Voglio vincere fin dall’inizio del prossimo anno. Dovrò adattarmi il più velocemente possibile ai nuovi cambi di regolamento. Sui risultati, se potessi trovarmi nella top 5 o 7 nel 2021 sarebbe fantastico. Abbiamo molte cose da fare e non sarò in grado di allenarmi molto prima di cominciare. Intanto mi unirò ai test per i giovani piloti in Bahrain”.

Tra non molto saranno trascorsi già due anni, dall’ultima gara disputata in Formula 1 da Fernando Alonso. Perciò in vista del suo grande ritorno, avrà bisogno di macinare più chilometri possibili, per prepararsi al meglio fisicamente e riprendere confidenza con una monoposto.

L’asturiano che è presente a Imola con il team per il weekend del GP Emilia Romagna, ci ricorda che i test pre-stagionali 2021 saranno ridotti a soli tre giorni. Un’ulteriore impresa che lo attende prima della prima gara stagionale: “Ogni pilota avrà solo un giorno e mezzo nei test pre-stagionali, il che sarà difficile preparare un mondiale. Si tratta di un team nuovo, con procedure e modalità di lavoro nuovi, tutto è nuovo”.