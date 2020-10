Ocon: “Alonso già prezioso al simulatore”

Stando alle parole di Esteban Ocon, il lavoro al simulatore di Fernando Alonso in vista della stagione 2021 sarebbe di grosso aiuto alla scuderia di Enstone

Fernando Alonso è già al lavoro in vista del ritorno nel Circus in qualità di pilota Renault. Dopo l’appuntamento dell’Eifel la crew del team di Enstone è volata a Barcellona, dove il due volte campione del mondo ha potuto provare su pista la R.S.20. La ricerca della forma fisica e del feeling con la monoposto da parte dell’asturiano avrebbe però già contribuito al progresso della scuderia. Secondo Esteban Ocon, pilota francese della Renault e futuro compagno di squadra di Alonso, il suo lavoro al simulatore starebbe già producendo effetti positivi per il team.

“Ho già potuto vedere quanto sia concentrato“ – spiega Ocon a Motorsport Week – “inoltre mi ha già specificato come lui ci sia in caso avessi bisogno di qualsiasi cosa. Al momento è davvero ottimo averlo al simulatore, anche perché la squadra così ha più dati. Al momento siamo in tre, io, lui e Daniel, ad allenarci al simulatore in vista degli appuntamenti del campionato. Ha lavorato a stretto contatto con la squadra del simulatore e sono sicuro che a breve sarà anche pronto per gareggiare. La nostra comprensione della monoposto è aumentata tantissimo dopo alcuni eventi, come quello di Barcellona o Budapest, questo è ovvio”.

“Abbiamo portato anche alcuni aggiornamenti e siamo stati fortunati nel riuscire a farli funzionare da subito. Quando si apportano delle modifiche spesso ci vuole del tempo per riuscire a farle performare. Successivamente si cerca di capire dove si possa ancora lavorare e come sia possibile migliorare ulteriormente le performance, ed è quello che abbiamo fatto. Complessivamente credo che grazie al nostro pacchetto sviluppato pezzo dopo pezzo siamo molto più forti adesso”.