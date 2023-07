Alonso potrebbe battere Verstappen con la stessa vettura?

Helmut Marko afferma che Alonso sarebbe l’unico pilota della griglia in grado di impensierire Verstappen al volante di una RB19

Il lavoro del team austriaco, unito al talento incommensurato di Max Verstappen rendono la RB19 una vettura inavvicinabile. Ormai Red Bull corre sola contro il tempo e i record. Secondo Helmut Marko, però, ci sarebbe un pilota che potrebbe impensierire Verstappen e sarebbe Alonso. Il consigliere austriaco infatti ritiene che solo lo spagnolo potrebbe pensare di fermare il dominio olandese, parso fino a questo momento inarrestabile.

Marko però non nega che anche un pilota con il talento di Alonso si troverebbe comunque in difficoltà di fronte alla forza di Verstappen. In merito a ciò, l’austriaco ha affermato: “Forse Fernando potrebbe impensierire Max, anche se al volante della stessa monoposto lo vedrei comunque un gradino al di sotto“.

Red Bull pigliatutto: sogno o realtà?

Il team di Milton Keynes sta vivendo un momento da favola. Se è vero che questi risultati sono il frutto delle capacità del due volte campione del mondo al volante dell’efficiente RB19, anche il team di meccanici che rende regolari le soste ai box inferiori ai tre secondi è una parte importante di queste vittorie. Per non parlare del personale che lavora a pieno ritmo in fabbrica per ottenere il massimo dall’aerodinamica della vettura.

Dopo il GP del Belgio, ai microfoni di DAZN, Marko ha dichiarato: “Max vince e vince facilmente in ogni caso, ma lo fa anche tutto il team: ogni sosta funziona e non si commettono mai errori. Tutta la squadra è veloce e sta facendo un lavoro incredibile“. E sul fatto se sia possibile o meno che Red Bull vinca le restanti gare della stagione, l’austriaco a commentato: “Realisticamente devo dire di no, ma abbiamo dimostrato di poter vincere sempre. All’inizio avevamo detto che avremmo potuto vincere dodici gare e questo obiettivo è già stato raggiunto, quindi chissà“.

Marko soddisfatto anche di Perez

Infine, Marko ha valutato anche il weekend di “Checo” Pérez, che nonostante abbia dovuto salutare anzitempo la Sprint di sabato per un contatto con Hamilton, la gara di domenica è stata piuttosto positiva per i suoi interessi.

Il messicano ha chiuso al secondo posto, certificando così la doppietta della Red Bull in Belgio. Queste le parole dell’austriaco: “Sì, ha fatto una buona qualifica, una buona Sprint e oggi ha fatto una gara controllata con una buona velocità. Un secondo posto dietro Max è come una vittoria“.