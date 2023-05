Tra gli atleti più pagati al mondo, chi rappresenta la Formula 1?

Sono soltanto due i piloti, rappresentanti di tutto il motorsport, che rientrano nella classifica degli atleti più pagati al mondo

Come ogni anno, la rivista Forbes ha pubblicato la classifica degli atleti più pagati al mondo, dal 1 maggio 2022 al 1 maggio 2023. Nelle prime tre posizioni abbiamo i nomi oramai blasonati di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Sono soltanto due, invece, i rappresentanti del motorsport in questa classifica: stiamo parlando dei piloti Lewis Hamilton e Max Verstappen, rispettivamente in ventunesima e ventiduesima posizione fra gli atleti più pagati al mondo.

Il distacco fra il sette volte campione del mondo e l’attuale campione in carica, in termini di guadagno, è di un milione di dollari. Il guadagno totale di Hamilton è di 65 milioni di dollari, di cui 55 guadagnati sul campo, e ben 10 milioni fuori campo. Dove, con fuori campo, si intende la propria rete di sponsor, delle quote di presenza e di proventi bonus.

LA DIFFERENZA DI GUADAGNO FRA HAMILTON E VERSTAPPEN

Verstappen, invece, in questi dodici mesi ha incassato un guadagno di 64 milioni di dollari. Di questi, ben 60 milioni sono stati guadagnati sul campo, mentre “soltanto” 4 milioni tramite gli sponsor e i bonus. Meno della metà della cifra guadagnata da Hamilton fuori dal campo, il che permette a quest’ultimo di rimanere il pilota più pagato in Formula 1, nonostante quella passata sia stata la stagione meno di successo del pilota inglese.

Lo scorso campionato è stato infatti il primo nella carriera di Lewis Hamilton senza che riuscisse a ottenere neppure una vittoria. Invece, Verstappen ha vinto ben quindici Gran Premi, superando il record di gare vinte in una sola stagione. E conquistando il secondo titolo consecutivo. Nonostante ciò, l’autorevolezza di una figura come quella di Lewis Hamilton, tra i migliori della storia della Formula 1, continua a prevalere. Anche economicamente.