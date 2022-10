Alonso: “Inaccettabile perdere così tanti punti in una sola stagione”

Fernando Alonso considera “inaccettabile” l’affidabilità, che ha portato alla perdita di molti punti

Lo spagnolo Alonso crede che se avesse i punti che merita, per le prestazioni della vettura, avrebbe 60 punti in più e sarebbe più vicino alla Mercedes, mentre la situazione attuale è inaccettabile.

Fernando Alonso è stato partecipe con Ocon ad un doppio problema al motore delle Alpine. Nel weekend di Singapore infatti le due auto francesi sono state costrette ad un doppio ritiro. Lo spagnolo ha perso ancora una volta una preziosa occasione per fare punti. Un ritiro che si aggiunge a una coda di eventi che accresce la sua frustrazione riguardo a quest’anno, in cui insiste sul fatto che il mondiale non riflette i progressi dell’Alpine o le reali prestazioni della vettura.

Troppi i punti buttati

“Penso di aver avuto circa 50 punti in meno, quindi ora ne abbiamo altri otto in meno. Meno 58 o meno 60 in un anno, il che è davvero inaccettabile nella mia macchina”, si è lamentato Fernando nelle dichiarazioni pubblicate dal portale web americano Motorsport.com.

“Se avessi 60 punti in più nel campionato piloti, e ne prendessi dieci o qualcosa del genere dagli altri, perché li toglierebbe agli altri, il mio campionato starebbe molto meglio e sarei ancora più vicino alla Mercedes. Questo sarebbe essere precisi con le prestazioni che abbiamo quest’anno, di cui sono molto orgoglioso. Stavamo lottando per la Top 5 o 6, ma la prestazione non si riflette nella realtà”

Alpine non ha ancora svelato la causa dei problemi al motore patiti da Fernando ed Esteban Ocon a Singapore, ma il pilota asturiano esclude che il guasto sia dovuto al raggiungimento del chilometraggio limite.

“Penso che il chilometraggio del motore andasse bene. Esteban ha avuto un problema e aveva un’unità praticamente nuova, quindi non credo sia per quello. Ma dovrò prendere un nuovo motore nelle prossime gare, questo è certo . Vedremo quando. Vuol dire perdere altri punti”, ha detto Fernando per chiudere.