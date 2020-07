Alonso: “In Formula 1 cercherò di dare il massimo”

Fernando Alonso, 39 anni tra pochi giorni, è determinato e vuole dare il massimo con Renault

La stagione 2021 non è ancora iniziata, ma i cambiamenti stanno avvenendo sin da ora. Novità di questi mesi sono state il passaggio di Sainz alla Ferrari, il sodalizio Ricciardo-McLaren ma soprattutto il ritorno di Alonso a gareggiare nella Classe Regina del Motorsport. Un ritorno che lo vedrà parte del team francese di Renault. Squadra che, ad oggi, non sta ottenendo risultati troppo brillanti.

Lo spagnolo è però consapevole che non arriverà in una scuderia che combatte in cima alla griglia: “L’anno prossimo le monoposto saranno le stesse che stiamo vedendo ora. Sono consapevole di dove potrebbe essere la Renault e so che non combatteremo per le prime posizioni. Però è entusiasmante lavorare al fine di migliorare la squadra entro il 2022. Soprattutto creando un ambiente forte e coeso”.

ALONSO E LA SUA TIPICA DETERMINAZIONE

Caratteristica di Alonso è la determinazione: un pilota così non si arrenderà mai di fronte a possibili avversità. Soprattutto, combatterà, indipendentemente dal potenziale della squadra, per finire il più in alto possibile. Afferma deciso: “Quando chiudo la visiera, non mi interessa se devo combattere per il decimo, il settimo o il quarto posto. Per me sarà come se stessi combattendo per la Coppa del Mondo. Cercherò di dare sempre il massimo”.

Infine, il campione di Oviedo si esprime riguardo l’attuale situazione del Circus, dovuta all’epidemia di Covid-19. Situazione che, nei primi momenti, è stata di difficile gestione. Tra personale, tifosi, piloti e giornalisti, numerosissime persone sono coinvolte. Ma la sicurezza e la salute vengono prima di tutto.

“Purtroppo con la pandemia molte discipline sono state lasciate un po’ in sospeso. La Formula 1, per ovvi motivi, ha avuto diversi problemi logistici, tra l’organizzazione e la sicurezza per tutti. Ma è una categoria forte, sono convinto che quando si tornerà alla normalità, tutto andrà per il meglio. In attesa del 2021, non vedo l’ora di tornare per un’altra avventura. Avventura, che, spero, andrà nel migliore dei modi possibile“, ha detto Alonso per concludere.