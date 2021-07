Alonso: “Era importante arrivare in Q3 oggi”

Fernando Alonso ha concluso le qualifiche sul tracciato ungherese registrando il nono tempo. Domenica partirà dunque nella zona pulita dietro il suo compagno di team, che ha conquistato l’ottava piazza. L’Alpine è arrivata all’Hungaroring con numerosi dubbi, dovuti alle scarse prestazioni registrate l’ultima volta sul tracciato lento di Monaco. Tuttavia, al termine della giornata, lo spagnolo si è detto felice e soddisfatto di esser riuscito ad entrare nella top ten. Infatti, è convinto che domani possa costruire un’ottima gara.

“Sono felice. Siamo arrivati con qualche perplessità, non sapevamo cosa aspettarci con certezza. Avere entrambe le vetture in Q3 ci permette di cogliere l’opportunità di fare molti punti importanti”, ha dichiarato Alonso ai microfoni di Dazn F1.

Q3 again . Nice day out there, we had a fast car all day long 🔥 and we are ready for the race 🙏! @alpinef1team #alpine #f1 #budapest https://t.co/SxjeqHz5j0

— Fernando Alonso (@alo_oficial) July 31, 2021