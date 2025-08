Alonso elogia Bortoleto: “Se fosse inglese, ne parlerebbero tutti”

Fernando Alonso ha elogiato Gabriel Bortoleto: “un talento generazionale”

Fernando Alonso ha sempre solo ottime parole per Gabriel Bortoleto. Lo stesso Alonso, infatti, non è certo la prima volta che elogia Bortoleto e stavolta lo fa in seguito al Gran Premio di Ungheria, durante un’intervista ai media. Il pilota spagnolo ha sostenuto che il giovane brasiliano della Stake Sauber abbia un talento eccezionale e che, se fosse nato in Inghilterra, avrebbe ricevuto più attenzioni.

Il campione di Formula 2 ha appena concluso un ottimo fine settimana al Gran Premio di Ungheria. Settimo posto in qualifica e sesta posizione in gara. Tutto ciò riuscendo a difendersi da Max Verstappen e a stare dietro al suo manager, e due volte campione del mondo, Fernando Alonso.

Le dichiarazioni di Bortoleto

Il pilota ventenne, che nella tappa ungherese ha segnato i suoi migliori piazzamenti in qualifica e in gara, è riuscito a ottenere negli ultimi quattro Gran Premi tre punti. Dei risultati che permettono alla Sauber di tentare la lottaper il quinto posto in campionato costruttori, ora occupato dalla Williams.

Bortoleto, intervistato dai media tra cui RacingNews365, alla domande sul suo improvviso progresso e cosa lo avesse provocato ha dichiarato: “In una stagione da rookie è normale che progredisci. Se controlli i miei risultati, almeno per me è sempre stato così. Ho sempre fatto questo tipo di passi avanti nella mia carriera, perché mi piace lavorare e capire cos’ho fatto di sbagliato per poter migliorare”.

Le dichiarazioni di Alonso

Il pilota dell’Aston Martin, in seguito agli ultimi risultati ottenuti dal pilota brasiliano, in un’intervista ai media elogia Bortoleto. Ma dal neo 44enne non mancano certo alcune allusioni pungenti. Secondo Alonso, infatti, se il rookie della Sauber fosse nato in Inghilterra avrebbe ricevuto più considerazione. “È il miglior rookie di questa generazione, commette pochi errori e fa sempre pressione. Se fosse stato inglese, il suo sesto posto con una Sauber sarebbe su tutte le notizie. I risultati che sta ottenendo sono eccezionali”, ha dichiarato ai media Fernando Alonso.

Ilaria Atzeni