Alonso: “E’ tutto pronto per la Dakar. Finalmente si inizia!”

La Dakar 2020 sta per iniziare. La prima tappa si svolgerà domenica 5 gennaio. Fernando Alonso è già in Arabia Saudita con il suo copilota, Marc Coma. Gli spagnoli sono pronti ad affrontare questa sfida nonostante la poca esperienza

I piloti e i copiloti della Dakar, fino a mezzogiorno, hanno dovuto mettere a punto i loro veicoli per la manifestazione, che inizierà domenica. Fernando Alonso e Marc Coma hanno superato con successo lo shakedown e hanno assicurato di avere tutto pronto per partecipare a questa edizione della Dakar. Questo venerdì gli spagnoli lo dedicheranno per preparare la roulotte in cui trascorreranno le notti durante la competizione. Inoltre, dedicheranno la giornata ai media.

Per dimostrare che sono pronti per l’avventura, Fernando Alonso ha condiviso un’immagine con Marc Coma in cui appaiono seduti in mezzo al deserto. “E’ tutto pronto. Non ci manca nulla. In questa giornata ci occuperemo della preparazione della roulotte, che sarà la nostra casa per le prossime settimane e per le conferenze stampa. Iniziamo così”, ha condiviso il due volte Campione del Mondo di Formula 1 su Instagram.

PER L’ASTURIANO L’OBIETTIVO PRIMARIO E’ TERMINARE LA GARA

Oggi sono iniziati i controlli tecnici e amministrativi della Dakar a Jeddah, il luogo da cui avrà inizio la gara, e pervade un’atmosfera tipica da Rally. Tutti i partecipanti attendono con impazienza l’azione, anche se lo spagnolo insiste sul fatto che affronta questa sfida, ma non pensa già a vincerla. L’obiettivo primario è quello di terminare la gara in questa prima partecipazione.

“Vado con l’idea di viverla e, ovviamente, di finirla. E’ una sfida interessante, voglio affrontarla, imparare da essa. La preparazione che sto conducendo in questi mesi mi sta arricchendo come pilota, che è una delle mie priorità quando devo affrontare questi tipi di sfide”, ha così concluso Fernando Alonso.