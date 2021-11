Alonso e Ocon presenti al Gala del Pallone d’Oro

Il Pallone d’Oro è arrivato al Théatre du Chatelet a bordo della nuova Alpine A110 guidata da Fernando Alonso ed Esteban Ocon

Fernando Alonso ed Esteban Ocon hanno presenziato alla cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021 tramite un simpatico siparietto. Pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia di premiazione, due persone misteriose in giacca e cravatta con il casco, sono arrivati presso il Théatre du Chatelet, a Parigi, per consegnare i premi. Davanti allo sguardo incuriosito di Didier Drogba e della giornalista Sandy Heribert, entrambi presentatori del Gala, queste due persone si sono tolte il casco rivelando così la loro identità, che ha sorpreso il pubblico e i presenti.

Que experiencia tan bonita ayer en la Gala del Balón de Oro 2021. Gracias @AlpineF1Team @alpinecars 🙏 pic.twitter.com/Sd8NIkFpsb — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 30, 2021

PRIMA DI VOLARE A JEDDAH, LA LINE UP DELL’ALPINE FA TAPPA A PARIGI

Indovinate un po’, chi si nascondeva sotto quei caschi? Fernando Alonso ed Esteban Ocon. L’entrata di entrambi è avvenuta nel più puro stile Daft Punk sul red carpet. Alpine è sponsor dell’evento e i suoi due piloti sono arrivati ​​con una Alpine A110, al cui interno vi erano i premi. Fernando Alonso ed Esteban Ocon hanno così presenziato alla cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. I due piloti sono grandi appassionati di calcio, infatti, in più di un’occasione sono stati visti indossare le maglie delle loro squadre.

Esteban Ocon è tifoso del PSG, mentre Fernando Alonso è socio onorario del Real Madrid, oltre che a esserne tifoso. Prima di volare a Jeddah, la line up dell’Alpine ha fatto tappa a Parigi per partecipare alla consegna del famoso premio calcistico. Quando mancano soltanto due gare per il termine della stagione 2021, entrambi i piloti sono già saliti sul podio. Ocon ha vinto in Ungheria e Alonso è tornato sul podio dopo sette anni, all’ultimo Gran Premio del Qatar. Inoltre, il team Alpine è quinto nel Mondiale Costruttori, davanti al suo diretto rivale AlphaTauri.