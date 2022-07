Alonso & Alpine: un futuro in Formula 1 e non solo…

Il futuro di Fernando Alonso e Alpine sembra destinato a intrecciarsi ancora per diverso tempo. Non vi è solo la Formula 1 nel mirino

Fernando Alonso discute del suo futuro con Alpine non solo per quanto riguarda il Circus, ma guarda anche oltre. Esattamente a cosa? Laurent Rossi, direttore esecutivo di Alpine, ha affermato che oltre alla Formula 1 si sta parlando con lo spagnolo del suo coinvolgimento nel programma LMH. Programma che il marchio francese metterà in piedi nel 2024.

“La presenza di Fernando nel team di Le Mans fa parte delle negoziazioni. Anche l’anno scorso, quando si parlava del rinnovo per il 2023, parlavamo di ciò. Fernando non è solo un mito del Motorsport, ma anche un mito del gruppo Renault, perciò ci sarà sempre posto per lui. Il giorno in cui deciderà di cambiare categoria motoristica troveremo un posticino per lui e sarà sempre ben accolto. Ovviamente ciò fa parte delle nostre conversazioni“, ha così dichiarato Rossi nella conferenza stampa del sabato.

La Tripla Corona è accantonata?

Quindi sembra che il futuro di Fernando Alonso e Alpine sia ancora intrecciato. Rossi ha affermato che sia l’asturiano che Oscar Piastri saranno sulla griglia di partenza della Formula 1 nel 2023. Ciò sta a indicare che trasferiranno il promettente australiano in una squadra, come in realtà ha fatto Mercedes con George Russell. Nonostante ciò, continueranno a puntare sul pilota che in un futuro, non eccessivamente lontano, dovrebbe occupare il posto vacante che lo spagnolo lascerà.

Quando questo accadrà, da ciò che dice lo stesso Alonso ci vorrà nel 2025, visto che ha dichiarato di voler continuare almeno altri due anni nel Circus, l’asturiano non appenderà il casco al chiodo, ma tornerà alle gare di durata. I piani per la Tripla Corona sembrano essere momentaneamente sospesi, ma potrebbero finire nel dimenticatoio se proseguirà con Alpine nell’Endurance. Specialmente Le Mans, potrebbe essere una delle opzioni più appetibili e desiderate. Questa simbiosi potrebbe poi dare ad Alonso un ruolo nel Gruppo Renault: ambasciatore o team principal?