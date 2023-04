Daniel Ricciardo test con la Red Bull in attesa della sua occasione?

E se la scelta di Daniel Ricciardo si rivelasse quella giusta? Il pilota australiano, che nel 2023 svolge il ruolo di terzo pilota per la Red Bull, prenderà parte a un test proprio sulla monoposto di Milton Keynes

L’obiettivo di Daniel Ricciardo è chiaro: tornare in pista come titolare nel 2024. Per non farsi trovare impreparato, l’australiano a fine anno prenderà parte a una sessione di test proprio a bordo della Red Bull. Nonostante il peregrinare di The Honey Badger tra Renault e McLaren, il ritorno nel team di Milton Keynes e, non in qualità di titolare, non deve essere visto per forza come un passo indietro.

A fargli perdere un posto da titolare sulla griglia di partenza sono state le ultime due stagioni, non certamente all’altezza, trascorse in McLaren che, per il 2023, gli ha preferito il connazionale Oscar Piastri.

“È stato bello riaccogliere in squadra Daniel Ricciardo. Ha una grande energia positiva e il suo sorriso illumina la stanza nella quale entra – ha raccontato il boss della Red Bull, Chris Honer – Anche se attualmente non è un titolare, credo che sia uno dei più amati in assoluto. probabilmente il più popolare e averlo con noi è positivo. Col suo spirito è di grande aiuto non solo al team ma anche ai nostri altri piloti, agli ingegneri“.

The Honey Badger sempre al centro delle indiscrezioni

Nonostante Ricciardo sia stato lasciato a piedi dalla McLaren, continua a essere uno dei più apprezzati anche dalle altre scuderie. Anche se il mondiale 2023 di Formula 1 è appena cominciato, l’australiano è già al centro di molti rumors in previsione della prossima stagione. Una delle ultime indiscrezioni, lo vorrebbe in Mercedes, nuovamente in qualità di terzo pilota, in attesa che Hamilton possa liberare il sedile nel 2025.

“A fine anno Ricciardo prenderà parte a una sessione di test con la Red Bull. Anche se è da qualche mese fermo non ha perso la forma fisica, sta bene. Penso che si stia allenando duramente per non evitare di farsi cogliere impreparato e posso dire che sarà pronto se ne avrà la possibilità“, ha concluso il manager britannico.