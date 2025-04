ALLARME Auto, modello super venduto a 10.000€, non ha superato i crash test: al primo urto sei morto | È una bara con le ruote

La sicurezza in auto non dovrebbe mai essere un optional, ma un diritto fondamentale per tutti. Alcuni modelli sono proprio da evitare..

Il prezzo estremamente competitivo di alcuni modelli di auto puó essere sicuramente un fattore attraente per molti consumatori. Tuttavia, è importante considerare che il “buon mercato” di un veicolo acquistato potrebbe essere il risultato di compromessi sulla sicurezza.

È fondamentale infatti che chi acquisti una nuova auto sia consapevole dei rischi associati alle scarse prestazioni nei crash test. Questo aspetto infatti porta con sé conseguenze imprevedibili quanto a sicurezza stradale, spese per manutenzione e polizze di assicurazione.

Le notizie dei risultati dei crash test in particolare di alcuni modelli cinesi di auto hanno suscitato preoccupazione tra gli esperti di sicurezza automobilistica e i consumatori.

Molti tra i consumatori si chiedono se sia accettabile commercializzare un’auto con un livello di sicurezza basso.

Zero stelle: un verdetto devastante

Il risultato dei crash test europei NCAP (New Car Assessment Program) sulla cinese Neta V Aya solleva seri dubbi sulla sicurezza della vettura. I crash test, condotti da questa organizzazione indipendente per la sicurezza automobilistica, ha rivelato che il modello in questione offre una protezione minima agli occupanti in caso di collisione. In caso di incidente, gli occupanti dell’auto potrebbero subire lesioni gravi o addirittura fatali. L’assenza di sistemi di sicurezza attiva, inoltre, aumenta il rischio di incidenti.

La struttura del veicolo si è dimostrata assai fragile, collassando sotto l’impatto della barriera deformabile colpita in velocità. Il punteggio di zero stelle assegnato alla Neta V Aya è un verdetto devastante, che indica che il veicolo non soddisfa gli standard di sicurezza di base. Questo risultato allarmante ha scatenato un’ondata di indignazione tra i consumatori, che si sentono traditi da un’auto così pericolosa.

La necessità di standard elevati

Le autorità europee e le organizzazioni per la sicurezza automobilistica stanno lavorando per garantire che tutti i veicoli venduti in Europa, indipendentemente dalla loro origine, rispettino standard di sicurezza elevati. A questo proposito l’arrivo sul mercato di automobili cinesi a basso costo, in particolare modelli elettrici con prezzi intorno ai 10.000 euro, ha suscitato un acceso dibattito.

Se da un lato l’accessibilità economica di queste vetture attrae molti consumatori, dall’altro emergono serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza, soprattutto dopo i risultati dei crash test. La maggiore preoccupazione riguarda l’utilizzo di materiali economici e di bassa qualità può compromettere la robustezza del veicolo e la sua capacità di assorbire l’energia di un impatto.