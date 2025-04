Non lavi l’auto da 1 settimana, multa da 168€ per “pericolo alla circolazione” | Stanno controllando nei garage e davanti casa

La pulizia dell’auto e della targa, non è solo una questione estetica, ma un obbligo di legge. Un attenzione che può evitarti una multa salata

Una norma del Codice della Strada, spesso ignorata, può costare cara agli automobilisti: la mancata pulizia dell’auto può comportare una multa di 168 euro.

Le autorità, infatti, considerano la targa illeggibile a causa dello sporco un “pericolo alla circolazione”. L’articolo 102 del Codice della Strada stabilisce che la targa deve essere “costantemente leggibile”.

Ciò significa che l’automobilista è tenuto a mantenere la targa pulita e in buone condizioni, libera da fango, polvere o altri elementi che ne possano compromettere la lettura. La ragione di questa norma è legata alla sicurezza stradale.

Una targa illeggibile rende difficile l’identificazione del veicolo in caso di infrazioni, incidenti o altri problemi. Inoltre, in alcune situazioni, come i controlli di polizia o i sistemi di rilevamento automatico, la lettura della targa è fondamentale.

Controlli a tappeto: garage e strade nel mirino

Investire tempo e risorse nella pulizia dell’auto è un modo per proteggere se stessi e gli altri utenti della strada.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, non solo su strada, ma anche nei garage e nei parcheggi privati. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delle targhe illeggibili, che può favorire comportamenti illeciti come la fuga dopo un incidente o il mancato pagamento del pedaggio autostradale.

La sanzione per chi viola l’articolo 102 del Codice della Strada varia da 42 a 168 euro. In caso di recidiva, la multa può aumentare. Oltre alla sanzione pecuniaria, la targa illeggibile può comportare rischi per la sicurezza stradale. In caso di incidente, infatti, le forze dell’ordine potrebbero avere difficoltà a identificare il veicolo coinvolto.

Come evitare la multa

Per evitare la sanzione, è sufficiente prestare attenzione alla pulizia della targa, soprattutto dopo aver percorso strade sterrate o in condizioni meteorologiche avverse. É buona consuetudine controllare regolarmente lo stato della targa e pulirla se necessario. É utile prestare particolare attenzione alla pulizia della targa dopo aver percorso strade sterrate o in condizioni meteorologiche avverse. In caso di targa deteriorata o scolorita, è necessario richiederne una nuova immatricolazione presso la Motorizzazione Civile.

Un veicolo pulito garantisce una migliore visibilità, facilita l’identificazione e assicura il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza. Oltre alla targa, anche altre parti del veicolo devono essere pulite per garantire la sicurezza. Ad esempio, i vetri sporchi possono ridurre la visibilità, mentre i fanali oscurati possono compromettere l’illuminazione.