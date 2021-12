Alfa Romeo, Vasseur: “2021? Ho una strana sensazione”

ALFA ROMEO HA CONCLUSO LA STAGIONE 2021 IN 9° POSIZIONE, CON 13 PUNTI. VASSEUR RIMPIANGE LE OPPORTUNITA’ MANCATE…

La stagione 2021 è stata decisamente migliore per l’Alfa Romeo, rispetto al 2020, anche se tra alti e bassi. Il team ha racimolato un bel bottino di punti, ma non abbastanza, tanto da farsi superare dalla Williams in classifica.

La C41 ha dimostrato di avere un passo migliore, spesso e talvolta ancora più forte rispetto ai rivali inglesi. Ciò nonostante, il team non è stato capace di capitalizzare quanto di buono fatto, tant’è che in molte gare sia Kimi Raikkonen e sia Antonio Giovinazzi non sono riusciti a concludere nella top ten.

È tempo di tirare le somme in casa Alfa Romeo, a poche ore dal termine dell’anno 2021. Frédéric Vasseur, team principal in una recente intervista, ha parlato della stagione da poco conclusa, ammettendo di avvertire una strana sensazione.

“Ho una sensazione molto strana, perché penso che in termini di prestazione pura, eravamo messi bene. Abbiamo fatto un enorme passo in avanti, rispetto alla passata stagione, probabilmente il migliore, se confrontiamo la nostra prestazione con la pole position. Ma, d’altro canto quest’anno, abbiamo perso delle grandi opportunità,” ha così dichiarato Vasseur.

“A Budapest siamo stati coinvolti in un incidente, a Spa abbiamo perso le opportunità a nostro favore, in Bahrain abbiamo avuto un problema ai pit-stop. A Imola, Kimi Raikkonen fu protagonista di un testacoda durante il giro di formazione“.

“Tutto ciò, ci ha costato due punti qui, e altrettante quattro di là. È una strana sensazione, perché alla fine, l’unico obiettivo erano i punti. Non fa nulla essere più veloci, se poi non ottieni punti. È alquanto frustrante per il team, che ha fatto un passo in avanti a livello di prestazioni, tuttavia non abbiamo raccolto punti,” ha così aggiunto.

WILLIAMS BENE IN QUESTA STAGIONE

Tra i migliori sei team, che hanno concluso nella top ten, quattro di loro sono stati protagonisti di un piccolo successo, chi nelle prime sei gare della stagione, chi nelle ultime cinque.

Williams ha avuto una fase molto buona nel bel mezzo della stagione, sia prima che dopo la pausa estiva, che le ha permesso di raccogliere ben 23 punti, approfittando anche dei problemi altrui. Un risultato che le ha assicurato la possibilità di finire al meglio la stagione, conquistando l’ottava posizione in classifica a discapito di Alfa Romeo.

Tuttavia, Vasseur non intende guardare troppo di tutto ciò, sottolineando che malgrado questi risultati, che potrebbero aver pensato il contrario, il passo del suo team è stato piuttosto costante nel corso della stagione.