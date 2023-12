Alfa Romeo sempre più lontana dalla Formula 1?

Alfa Romeo saluta la Formula 1? Dopo aver lasciato il team Sauber, i riflettori erano ricaduti sul team Haas, in trattiva col marchio italiano per diventare sponsor della scuderia americana a partire dal 2024

L’epilogo di Alfa Romeo è arrivato: il GP di Abu Dhabi ha ufficializzato la fine del rapporto col team Sauber, di cui era il principale sponsor. Dalla prossima stagione il team si chiamerà probabilmente Sauber, per poi nel 2026 Audi. Per il marchio italiano, in Formula 1 dal 2017, sembrava però non essere arrivata la fine.

Difatti, dal GP di Monaco, iniziarono numerosi contatti tra Haas e il marchio italiano per diventare prossimo sponsor del team americano e con un ‘rebrand’ della power unit Ferrari. I motori utilizzati dalla squadra sarebbero stati rinominati Alfa Romeo. Tuttavia, queste trattive non hanno portato ad alcun accordo definitivo, arrivando così a conclusione della stagione, senza alcuna risposta sul futuro

Futuro altrove

Secondo diverse fonti di RacingNews365 , le trattative tra il marchio italiano e Haas si sono bloccate negli ultimi mesi. L’annuncio di MoneyGram come sponsor ufficiale del team americano, ha creato, secondo molti rumors, nodi sull’accordo con il marchio italiano. Con ogni probabilità, l’Alfa Romeo si concentrerà su altre classi di sport motoristici nelle prossime settimane, concentrandosi sul Campionato Mondiale Endurance come sponsor, sperando di ufficializzarlo già nel mese di Dicembre