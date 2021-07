Alfa Romeo – Sauber: c’è il rinnovo!

Sauber e Alfa Romeo annunciano il rinnovo di una partnership che va avanti dal 2018: via i dubbi emersi negli ultimi mesi

La cooperazione tra Alfa Romeo e Sauber proseguirà per altre stagioni, con il rinnovo annunciato questo pomeriggio. Dopo il rientro nel Circus del marchio italiano nel 2018, quella attuale è la quarta stagione del binomio. Non è stata specificata la durata del nuovo accordo, che potrà essere rivisto di anno in anno, in base ai risultati del team.

Dal suo rientro in Formula 1, Alfa Romeo (dal 2019 marchio che rinomina anche il team) ha lanciato nella massima formula il talento di Charles Leclerc, per poi mettere sotto contratto un campione del mondo quale Kimi Raikkonen e far ritornare nella categoria regina un pilota italiano. Il miglior risultato a Interlagos nel 2019, quando le due monoposto sono riuscite a classificarsi in quarta e quinta posizione, frutto di una gara a dir poco caotica.

IL NUOVO REGOLAMENTO UNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER IL TEAM

“Siamo lieti di annunciare l’estensione di questa partnership“, dichiara il team principal Frederic Vasseur. “Alfa Romeo è stato un perfetto compagno di viaggio negli ultimi anni e siamo ancora più entusiasti dei capitoli che devono ancora essere scritti. I nuovi regolamenti ci daranno la possibilità di fare un altro passo avanti e credo fermamente che siamo nella posizione perfetta per fare assieme grandi passi avanti.”

We continue together! Sauber Motorsport and @alfa_romeo extend partnership in @F1 🤝 pic.twitter.com/HDXgXgTlfv — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) July 14, 2021

“Oggi siamo orgogliosi di continuare a onorare quel DNA da corsa che possiede Alfa Romeo, essendo nata in pista – afferma il CEO Jean-Philippe Imparato – ponendolo al centro del futuro del nostro marchio. Siamo guidati dalla passione e dall’eccellenza. La Formula 1 rappresenta un laboratorio dell’avanguardia per la futura elettrificazione della nostra gamma, pienamente coerente con la nostra visione per i prossimi anni. Inoltre, il motorsport porta l’incomparabile esposizione globale che desideriamo sfruttare per un successo futuro.”