Formula 1, Vasseur: “Budget cap avvantaggerà i team minori”

Nei regolamenti 2021 della Formula 1 è stato introdotto il budget cap. Da $ 175 milioni, il tetto di spesa è stato ridotto a $ 145 milioni per ogni team

Tra le novità del 2021 per quanto riguarda la Formula 1 figura il budget cap, un’idea supportata dalla FIA e da Liberty Media con gli obiettivi di promuovere l’equilibrio competitivo e l’equità sportiva del campionato, assicurare la stabilità finanziaria a lungo termine e la sostenibilità della squadre della categoria regina.

Nella stagione di Formula 1 2021, i team dovranno operare entro un limite di spesa di 145 milioni di dollari, escludendo gli stipendi dei piloti, i tre guadagni più alti e una serie di altre esclusioni. Tutto ciò significa che la differenza di spesa netta tra le squadre sarà notevolmente ridotta.

Alfa Romeo Racing che figura tra i team minori della griglia, vede in modo positivo questo limite di spesa, riscontrando molti vantaggi come ammette Frédéric Vasseur.

“Per noi è un vantaggio in quanto siamo abituati a lavorare con questo tipo di budget. Siamo sotto al limite di spesa e penso che riusciamo a gestire quest’area per quanto riguarda il budget,” ha così dichiarato il team principal di Alfa Romeo a GPFans Global.

“Chiaramente non è il caso dei tre, quattro o cinque top team, che dovranno adattarsi a essere più restrittivi mentre noi procederemo nella stessa direzione e con la stessa motivazione. Penso che la Formula 1 aveva bisogno di fare una cosa così. Per un team minore è difficile dover motivare gli investitori e sponsor, se per esempio non si sta operando con lo stesso budget, la stessa area di budget”.

“Non possiamo procedere con il 30% rispetto ai team più grandi. Staremo a vedere. Probabilmente si tratta di una nuova area per la Formula 1, non sono totalmente cieco,” ha così aggiunto Vasseur.

NEL 2022 ARRIVA UN NUOVO REGOLAMENTO E NUOVE MONOPOSTO

Nella stagione 2022, sarà introdotta un nuovo cambio regolamentare e nasceranno delle nuove monoposto, che avranno l’obiettivo di permettere ai piloti di inseguirsi senza gli effetti della turbolenza dell’aria che influenzano la gara.

Tuttavia, Vasseur crede che i team minori inizialmente faranno fatica a tenere il passo degli altri in quest’area, che sarà dominata dalla tecnologia sviluppata da Scuderie del calibro di Mercedes e Red Bull.

“Fa sempre piacere poter iniziare da una nuova pagina. Abbiamo un’enorme gap nel sistema e nella tecnologia rispetto ai team maggiori, che saranno sempre lì. Sono completamente consapevole a questo proposito, ma abbiamo una grande stabilità dei regolamenti. Potrebbe essere un’opportunità per i team più piccoli,” ha così ribadito Vasseur.

In conclusione: “So che i top team avranno un vantaggio per via della loro tecnologia, ma ancora una volta se siamo bravi ad avere la stabilità all’interno dei regolamenti, è perché le prestazioni arrivano con la stabilità. Poi potremmo essere leggermente più vicini a loro e in qualche occasione, essere capaci di lottare con loro. Questo è molto importante per me”.