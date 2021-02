Alfa Romeo: Kubica scende in pista con la C41

Kubica ha avuto l’onore di guidare per la primissima volta la nuova monoposto dell’Alfa Romeo sul circuito catalano

Il pilota polacco, guida di riserva della scuderia, ha effettuato i primissimi giri con la nuova monoposto dell’Alfa Romeo. Sul tracciato di Barcellona, la C41 ha fatto la sua prima comparsa dopo la presentazione durante un “filming day”, un escamotage che tutte le scuderie stanno utilizzando per aggirare il regolamento che vieta test prima di quelli ufficiali che si terranno in Bahrain tra due settimane.

Robert Kubica ha percorso 29 giri, per un totale di 100 km, seguendo la parte più breve del tracciato per non andare oltre il chilometraggio massimo consentito.

VASSEUR: “OTTIME SENSAZIONI; LA GIORNATA E’ ANDATA SECONDO I PIANI“

Il polacco, scelto come terza guida per la sua capacità analitica e tecnica, ha dichiarato che la vettura gli ha dato un buon feeling, anche se lo scopo di questa giornata era un altro: “Essere i primi a guidare una nuova vettura di Formula 1 è sempre qualcosa di molto speciale. Ci siamo concentrati per assicurarci che tutto funzionasse come previsto, che tutti i sistemi funzionassero a dovere. Non ci importava delle prestazioni della macchina, ma solo di controllarne il funzionamento. Questo però non rende inferiore l’emozione provata al momento“.

Come riporta Soymotor.com, anche Frédéric Vasseur, il Team Principal dell’Alfa Romeo, si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto: “E ‘stato un passaggio cruciale nella nostra preparazione per la stagione. La giornata è andata secondo i piani e abbiamo potuto fare tutti i controlli che ci eravamo prefissati. Ora dovremo analizzare questi primi dati e prepararci per il nuovo test tra due settimane”, ha infatti precisato.

Il prossimo appuntamento, ufficiale questa volta, è quello che vedrà scendere in pista tutti i protagonisti della Formula 1 in Bahrain, in occasione dei test pre-stagionali di Formula 1 dal 12 al 14 marzo, esattamente due settimane prima dell’avvio di stagione sullo stesso circuito.