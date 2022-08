Alesi: “Hamilton mi ha impressionato, nonostante..”

Jean Alesi, in una lunga intervista, ha spiegato di come dubiti che Hamilton possa conquistare una vittoria in questo 2022

Alesi parla di come, nonostante i miglioramenti della W13, non arriverà nessuna vittoria durante questa stagione in corso per i due piloti della scuderia tedesca, Hamilton e Russell. Il francese ,intervistato da Give Me Sport, spiega che: “Per esperienza, quando una monoposto nasce con dei problemi, non sei in grado di risolverli. Si può fare un compromesso, ma questo genere di cose in Formula 1 non funzionano“.” Non credo che riescano a vincere un GP, prima della fine del campionato.“, spiega, lapidario, l’ex pilota Ferrari.

“É facile per me dirlo, ma tutti sono rimasti scioccati. Quando hanno presentato la macchina in Bahrain, tutti pensavano che la monoposto fosse speciale. Ma giro dopo giro, hanno scoperto che la vettura avesse delle lacune“, ha spiegato Alesi. Parlando del pilota anglo-caraibico, il francese, spiega che: “Vedere Lewis guidare una monoposto del genere, in certi momenti, è stato imbarazzante, perché Hamilton è un sette volte campione del mondo. Hamilton, grazie alle capacità di migliorare la vettura, mi ha impressionato, nonostante i problemi iniziali. In Ungheria è stato fantastico vedere Russell in pole position e Lewis lottare per la vittoria“.

I miglioramenti della Mercedes

La W13, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, sta mostrando dei netti miglioramenti. Infatti negli ultimi sei GP almeno una delle due monoposto tedesche è andata a podio. Hamilton sta vivendo una striscia di cinque podi di fila con il compagno di scuderia che addirittura è riuscita a partire dalla pole position in Ungheria. I problemi iniziali alla vettura, della scuderia di Stoccarda, si possono riscontrare nel fenomeno del porpoising. Ma grazie al lavoro degli ingeneri sembra che i problemi iniziali siano solo un lontano ricordo, con una W13 finalmente competitiva. Nel 2023 si rivedrà una Mercedes in lotta per il titolo mondiale?