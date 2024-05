Aggiornamenti MCL38: ecco il segreto della vittoria

Il pacchetto di aggiornamenti presentato dalla McLaren a Miami é valso la vittoria per Lando Norris. Diamo uno sguardo da vicino alle principali modifiche

Il GP di Miami é stato un clamoroso successo per Lando Norris e per la McLaren. Il team Papaya aveva deciso di testare proprio qui il pacchetto di aggiornamenti, specie sulla vettura di Norris, visto che su quella di Piastri erano stati applicati solo al 50%. Alcuni direbbero che la vittoria del pilota inglese sia stata favorita dalla Safety Car, tuttavia, bisogna ammettere che la bravura di Norris da una parte e le modifiche apportate dall’altra hanno avuto un contributo non indifferente.

Vediamo piú nel dettaglio quali sono stati i principali cambiamenti nella vettura.

Anzitutto é stata completamente ridisegnata l’ala anteriore, cosí come i sidepods, il coperchio del motore, le sospensioni anteriori e i condotti anteriore e posteriore.

Il cambiamento più sorprendente riguarda l’ingresso dei sidepods che é piú stretto, mentre il bordo superiore é piú lungo e pronunciato. In questo modo, il cambiamento della pressione dell’aria locale sotto la zona sidepod è molto maggiore, che aumenterà l’energia del flusso d’aria. Modificare le prese dei sidepods implica anche delle modifiche all’intero layout dei radiatori che contribuiscono al raffreddamento.

Altre modifiche

Nel corso del GP di Miami la MCL38 si é mostrata molto veloce sia sui rettilinei che nelle curve lente. Questo aspetto deriva da una modifica apportata alla sezione sottosquadro che é piú spaziosa e consente un flusso d’aria maggiore. Questo flusso andrá a fondersi con quello proveniente dal fondo della vettura.

Tipicamente si vuole che il contatto tra i due flussi sia regolare e non brusco e che la velocitá del flusso totale sia massimizzata. Se ció accade, e cioé se il flusso d’aria sotto la vettura ha un’elevata veloce, aumenterá il carico aerodinamico che tiene la vettura attaccata al suolo. Allo stesso tempo, la resistenza al flusso diminuirá. Ed proprio questo il duplice effetto voluto.

Oltre a questi cambiamenti principali, ci sono anche aggiornamenti minori che seguono la filosofia generale del pavimento della vettura. Un’ala anteriore diversa con un nuovo profilo inferiore per aumentare ulteriormente il carico su questa parte.ili.

I bordi della vettura sono diventati ancora più pronunciati e migliorati, ancora una volta, per preservare meglio il flusso d’aria sotto di loro e migliorare il carico aerodinamico. Infine, c’è la sospensione anteriore, che ben si inserisce negli aggiornamenti complessivi e si adatta in modo da non rovinare l’aerodinamica della vettura.