Adrian Newey può fare la differenza per Aston Martin: parla Hill

Adrian Newey, con il suo talento, potrebbe trasformare l’Aston Martin in una contendente al titolo nella stagione di Formula 1 del 2026, secondo Damon Hill

Adrian Newey è ufficialmente entrato a far parte di Aston Martin il 1° marzo 2025, dopo un periodo di aspettativa con Red Bull. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti: infatti, nel corso della sua carriera, ha ottenuto numerosi successi, tra cui oltre 200 vittorie e 26 titoli tra piloti e costruttori. Un suo lato forte è l’aver sempre saputo gestire con grandissima abilità le modifiche ai regolamenti come è avvenuto con Red Bull, McLaren e Williams. Di Newey e Aston Martin parla oggi Damon Hill.

Dopo la delusione del settimo posto nel mondiale costruttori del 2025, si prevede che l’Aston farà passi enormi grazie ai nuovi regolamenti e grazie, soprattutto, allo stesso Newey. Infatti, egli progetterà per il team britannico la nuova AMR26. Peraltro, la stagione 2026 segna l’inizio dell’attesissima partnership tecnica dell’Aston con Honda: il nuovo motore Honda, RA626H, è stato svelato a Tokyo il 20 gennaio 2026.

Damon Hill vinse il titolo nel 1996 al volante della Williams FW18. Essa fu progettata principalmente da Adrian Newey e Patrick Head, con il supporto di Eghbal Hamidy per l’aerodinamica. Hill è convinto che la genialità di Newey possa fare la differenza: “Mi aspetto di tutto dalla stagione di Formula 1 che sta per arrivare. Credo nel talento di Newey e mi aspetto che ci possa essere un cambio nella classifica piloti e costruttori“.

Ha poi continuato, confermando piena fiducia nell’ingegnere britannico: “Newey lavora a questo progetto da ormai 18 mesi: sono sicuro che sarà in grado di sfruttare al meglio i nuovi regolamenti del 2026: userà con Aston Martin la sua bacchetta magica e la porterà alla ribalta“.

La calma di Newey

Nonostante le aspettative che circondano il team Aston, non solo per la nuova stagione ma anche a lungo termine, Newey stesso si è mosso per minimizzare l’entusiasmo e non creare falsi miti. Infatti, durante la sua prima apparizione in pista con Aston al Gran Premio di Monaco dello scorso anno, ha evidenziato come gli strumenti di simulazione del team, nello specifico il simulatore “driver-in-the-loop”, siano un elemento di grande debolezza.

Da allora, il team ha adottato delle misure per migliorare la situazione: ha assunto Giles Wood, ex collega di Newey alla Red Bull, come direttore della simulazione e della moderazione dei veicoli. Ha anche coinvolto Marco Fainello, ex ingegnere Ferrari, esperto di simulazioni della Rossa, come consulente.

Le incertezze sul motore Honda

Per quanto riguarda Honda, nonostante il successo ottenuto con Red Bull e Max Verstappen negli ultimi anni, ci sono delle incertezze: sta rientrando in Formula 1 solamente ora, dopo essersi ritirata alla fine del 2021. La perdita di tempo e manodopera nello sviluppo può avere avuto un impatto negativo sul progetto del 2026. In tal senso, Koji Watanabe, presidente della Honda Racing Corporation, ha recentemente ammesso: “Nello sviluppo del motore Formula 1 del 2026 non tutto sta andando nel verso giusto. Abbiamo però speranza e continueremo a lavorarci“. Siamo curiosi: l’Aston Martin sarà davvero la nuova monoposto dominante nel 2026?

Sara Venturelli