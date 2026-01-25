Pierre Gasly e quella foto come Schumacher

Una mancanza di rispetto? Questo il pensiero dei tifosi su quella foto di Gasly a ricordare Michael Schumacher

È bastata una foto per trasformare una pausa sugli sci in un caso mediatico: Pierre Gasly lo ha imparato a proprie spese durante le vacanze natalizie, quando un post su Instagram lo ha messo al centro delle critiche di una parte dei fan della Formula 1 per una questione riguardante Michael Schumacher. Lo scatto lo ritraeva sulla neve, con addosso una tuta rossa Marlboro. Un dettaglio tutt’altro che neutro, perché quel colore e quel marchio evocano immediatamente il Kaiser.

A rendere il tutto ancora più delicato, la data: il giorno del compleanno del sette volte Campione del Condo. Un gesto considerato, da una parte dei tifosi del Circus, fuori luogo. Gasly ha scelto di rispondere, riportando la questione su un piano personale, lontano dalle letture maliziose. “Michael è sempre stato uno dei miei idoli”, ha spiegato. “L’ho sempre detto e gli ho sempre portato rispetto. Quella giacca era sua. Sciare è una mia grande passione, lo faccio da quando ero bambino”.

Un gesto senza malizia

Nel suo racconto emerge soprattutto il bisogno di normalità, raro per chi vive costantemente sotto i riflettori. Due settimane lontano dai circuiti: una con la famiglia, una con gli amici. “È fondamentale per me”, ha raccontato, “tornare per un attimo a una vita più tradizionale, lontana dalla routine”. Quanto alle polemiche, Gasly non sembra sorpreso. “Purtroppo è il mondo in cui viviamo”, ha detto. “Cerco sempre di essere una persona rispettosa. Ho avuto pochi veri idoli nella mia vita e Michael è uno di questi. Non c’era nulla di negativo, nemmeno per un secondo”.

In un’epoca in cui ogni gesto viene scomposto e reinterpretato, anche una foto può diventare un caso. Gasly, nel suo modo diretto, ha scelto di ricordare che dietro il pilota resta una persona, con le sue passioni, i suoi ricordi e i suoi riferimenti. Anche quando indossano il colore più iconico della Formula 1.

Rocco Capasso