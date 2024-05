Adrian Newey deluso dalle tempistiche dell’annuncio del suo addio

Adrian Newey sarebbe rimasto deluso dalle tempistiche di uscita del comunicato stampa in cui si annunciava il suo addio alla Red Bull. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport F1 Ted Kravitz

La Red Bull ha annunciato la partenza di Adrian Newey il 1° maggio 2024, nel 30° anniversario della morte di Ayrton Senna al volante di una Williams Formula 1 progettata dallo stesso ingegnere britannico. Secondo quanto riportato da Ted Kravitz, Newey sarebbe rimasto deluso dalle tempistiche di uscita del comunicato stampa.

Il giorno dell’annuncio del divorzio, il primo maggio, viene ricordato come uno dei peggiori nella storia del Circus. In quella data, nel 1994, Ayrton Senna perse la vita in un incidente al Gran Premio di San Marino del 1994 a Imola, mentre guidava la Williams FW16 progettata da Newey.

Newey deluso dalle tempistiche

Secondo Newey, il fatto che la Red Bull abbia annunciato la sua uscita di scena nell’anniversario di quel giorno è stato “molto sfortunato“. “La notizia è stata data dalla stampa in un giorno molto triste“, ha detto durante un recente Q&A di Oyster Yachts. “Era il 1° maggio, giorno in cui ricorre il 30° anniversario degli orribili eventi di Imola di 30 anni fa. Sicuramente non era il giorno più adatto per comunicare la mia uscita dal team austriaco“.

A rivelare il fastidio dell’ingegnere britannico, è stato anche il giornalista Ted Kravitz, che afferma come Newey sia rimasto proprio deluso, ritenendolo il momento meno opportuno.

Newey escluso dalle riunioni della Red Bull?

Dopo aver rivelato di essere stato bandito da tutte le riunioni tecniche della Red Bull al Gran Premio di Miami in seguito all’annuncio, la Red Bull ha replicato dicendo che si trattava solo di meeting relativi ai futuri progetti Red Bull. Stuzzicato da Kravitz, il direttore tecnico della Red Bull Pierre Waché ha dichiarato: “Si è parlato di progetti futuri. Delle proprietà intellettuali della Red Bull Racing che Adrian potrebbe portare con sé se andasse da un concorrente“.

Questa affermazione lascerebbe dunque intendere che un ritiro del fuoriclasse britannico non sarebbe poi così vicino.