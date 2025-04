Addio multe, dopo 60 giorni non le devi più pagare tu: adesso o si sbrigano o no è più colpa tua

Se passano 60 giorni non devi più pagare la multa, o si sbrigano o ormai non sarà più colpa tua. Attenzione alla data.

Il Nuovo Codice della Strada è piombato nelle vite degli automobilisti italiani determinando una riduzione del denaro di cui si è in possesso per pagare le multe. Con l’aumento dei controlli, le sanzioni hanno subito una vera impennata, questo per evitare che si commettano delle infrazioni anche piuttosto pericolose.

Ma con un mondo che corre velocemente, anche le multe hanno una certa fretta e devono quindi arrivare celermente presso la residenza o il domicilio di coloro che hanno commesso l’infrazione.

Nonostante il Nuovo Codice della Strada sia entrato in vigore il 14 dicembre, ancora oggi ci sono delle modifiche, dei cambiamenti che potrebbero portare a un nuovo rimaneggiamento. Questa volta si interviene sui tempi e sulle possibilità di sfruttare un certo lasso di tempo, affinché sia possibile applicare l’obbligo di pagamento.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo, per evitare di pagare anche quando non si deve.

Multe e infrazioni, i tempi di ricezione e pagamento

Il Codice della Strada non prevede solo i casi in cui le sanzioni vengono emesse, ma anche i tempi per il pagamento. Le multe si dividono in quelle che istantaneamente vengono date all’automobilista e che si basano su eventuali posto di blocco o controlli che vengono svolti dalle forze dell’ordine. Insomma, quando si viene colti in fragrante ecco la multa. Poi ci sono quelle differite, ovvero che arrivano presso il proprietario dell’automobile.

Il rischio, in questo ultimo caso, è che vengano mollette persone che non erano al volante e che non hanno commesso l’infrazione. La multa deve essere consigliata entro 60 giorni e successivamente si ha l’obbligo di comunicare se non si era al volante e quindi dare le generalità del conducente.

Il caso su cui si sa ancora troppo poco

Uno dei casi particolari sono le multe che si ricevono quando si guida un’automobile a noleggio. Semplice immaginare che mai in nessun caso a pagare è la proprietà del noleggio, anche considerando che l’unico responsabile è il noleggiatore. Ma ci sono casi in cui l’auto a noleggio viene prestata, come succede per un datore di lavoro che noleggia le vetture da dare ai dipendenti.

In questo specifico caso, affinché i punti vengano decurtati dalla patente del conducente, occorre inviare la comunicazione delle generalità entro 60 giorni dal momento della notifica, solo in questo modo sarà possibile avere un certo riscontro.