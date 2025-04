Panda mini, svelato il prezzo record: 12.900€ chiave in mano senza costi nascosti | Concessionarie prese d’assalto

L’auto del futuro è elettrica, ma anche super compatta e accessoriata: ecco l’ultima novità in grado di stravolgere il mercato.

Pochi settori del mercato sono soggetti a cambiamenti repentini e imprevedibili come quello dell’automotive. Colpa della svolta verso l’elettrico? Solo in parte, quanto piuttosto di una serie di concause.

Tutti siamo ormai abituati a spostarsi in auto anche per compiere tragitti molto brevi. Una sostanziale contraddizione se si pensa al fatto che la difficoltà nel trovare parcheggio rischia di far perdere tempo prezioso e di tempo ce n’è sempre poco.

Si aggiunga anche la lotta all’inquinamento, che dovrebbe indirizzarci verso comportamenti sempre più virtuosi, leggi lasciare il nostro mezzo motorizzato in garage per puntare su quelli pubblici o magari una bella bicicletta.

Pura utopia, se non siamo costretti a farlo dai provvedimenti delle amministrazioni comunali, sempre più stringenti. Piuttosto a riempire le nostre strade di auto, oltre a esigenze di comodità, è il continuo aggiornarsi dell’offerta.

Come cambia il mercato dell’auto: addio utilitaria, ecco il boom delle microcar

Così, nell’attesa che la svolta dell’elettrico si compia e che le colonnine di ricarica diventino parte della nostra vita tanto quanto il caricatore dei nostri telefoni, perché non farsi coccolare dalle tante tentazioni che stanno cambiando nel profondo il mercato dell’auto?

Se infatti le superutilitarie di una volta, o citycar che dir si voglia, stanno progressivamente sparendo è “colpa” non tanto del boom dei SUV e in particolare dei B-SUV, ovvero quel compromesso compatto a metà tra una berlina e un’utilitaria che sta conquistando ampie fette di utenti, bensì dell’inattesa affermazione del settore delle microcar.

Ultracompatto e ricaricabile in 8 ore: Birba sta per invadere le nostre strade

Chiamiamoli pure quadricicli per comodità, ma senza che venga sminuito un prodotto che piace sempre di più. Le case automobilistiche lo hanno capito e anche in Italia ormai capita di vederne sempre di più, rigorosamente elettriche. L’ultimo modello richiama da vicino proprio la superutilitaria moderna per eccezione, rispetto al quale però si distingue per dimensioni ancora più compatte e per un prezzo super concorrenziale.

DR Automobiles ha lanciato allora un prodotto che promette di fare parecchie conquiste già dal nome. Birba è un quadriciclo elettrico ultracompatto a due posti, capace di offrire il massimo del comfort e della guidabilità in città in meno di 3 m di lunghezza (2980 mmm), 1,5 di larghezza e 1,6 di altezza. Un design che la avvicina a una mini Panda, ma con tutti i vantaggi della modernità, con strumentazione dietro il volante digitale, alloggio per lo smartphone, e ricarica da 0 a 100 in 8 ore. Al momento Birba è disponibile in 4 colorazioni: Light Green, White, Light Blue e Purple, e in tre diverse versioni, Classic, Sport ed Ego, rispettivamente al prezzo di 12.900, 13.500 e 14.500 euro, al netto delle riduzioni garantite dagli incentivi statali ancora attivi su questa tipologia di veicolo.