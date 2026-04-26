ACI Racing Weekend, Imola: le gare del sabato

Prime gare a Imola: sabato non ci si qualifica solo, ma all’ACI Racing Weekend sono previste anche 6 corse

Giornata di qualifiche ma anche di gare quella di sabato 25 aprile al circuito di Imola nel fine settimana dell’ACI Racing Weekend. Sei categorie in pista per gara 1, in attesa della seconda corsa prevista per la domenica. Per voi, F1World ha avuto il piacere di seguire tre di queste gare e vi porta dunque il loro riassunto.

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Topjet Formula 2000

Nella Gara 1 della Topjet Formula 2000, la corsa si apre subito con una Safety Car al primo giro a causa di un incidente al Tamburello. Alla ripartenza, con 11 minuti ancora sul cronometro, sono Perego, Loeffler, Benalli e Fischer a guidare il gruppo, racchiusi in meno di un secondo. La gara entra rapidamente nel vivo: Benalli supera Loeffler e si inserisce nella lotta per la vittoria, mentre alle loro spalle non mancano episodi come un testacoda e diverse bandiere gialle lungo il tracciato.

Nel corso dei giri, Benalli riesce a prendere il comando superando sia Loeffler che Fischer, con quest’ultimo che a sua volta ha la meglio su Loeffler, protagonista poi di un crollo fino alla dodicesima posizione. Nel finale, la battaglia per la vittoria si accende con i primi tre racchiusi in pochi decimi, ma è Benalli a trovare lo spunto decisivo, allungando negli ultimi giri e resistendo al ritorno di Perego, poi attaccato da Fischer.

Sul traguardo è quindi Benalli a conquistare la vittoria, davanti a Perego (+0.744) e Fischer (+1.176). Distantissimi i successivi piloti. Completano la top five Ledermann e Peteropoulos, mentre da segnalare la gara complicata del poleman Zeller, ultimo dei classificati e attardato di nove giri. Il giro veloce va a Perego in 1:41.222.

Campionato Italiano Sport Prototipi

Nel Campionato Italiano Sport Prototipi la gara prende subito una direzione chiara, con Verdi che impone il proprio ritmo fin dai primi giri. Già al secondo passaggio all’Edera il vantaggio è superiore al secondo, destinato ad aumentare progressivamente giro dopo giro. Alle sue spalle, Locatelli prova a tenere il passo ma senza riuscire a ricucire il gap, mentre la lotta più interessante si sviluppa per le posizioni di rincalzo, con Beszterda e Laghezza separati da pochi decimi.

La gara viene però neutralizzata a metà distanza: Laghezza finisce fuori pista in curva 6 causando una Safety Car. Durante la neutralizzazione diversi piloti rientrano ai box, tra cui Grossi. Alla ripartenza arriva un nuovo colpo di scena, con Uboldi che finisce nella ghiaia in curva 2, provocando un’ulteriore Safety Car. La gara si conclude così sotto regime di neutralizzazione, congelando le posizioni e consegnando la vittoria a Verdi.

TCR Italy*

Nel TCR Italy è Imberti a conquistare la vittoria in Gara 1 a Imola, al termine di una corsa combattuta e ricca di duelli, confermando l’equilibrio che caratterizza la categoria turismo.

Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3

La gara del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3 si apre con una Safety Car già al primo giro, con diversi piloti costretti al ritiro o al rientro ai box, tra cui Zanon, Petrov, Duran e Villadsen, mentre Colombini non prende parte alla gara. Dopo la ripartenza al sesto giro, i primi quattro restano racchiusi in appena due secondi, con Riccitelli, Perera, Ebrahim e Klingmann protagonisti. I pit stop iniziano a rimescolare le carte attorno alla metà gara: Klingmann prova ad allungare, ma dopo le soste è la #63 di Riccitelli, con Dimitrov, a tornare al comando.

La fase centrale vede Dimitrov aumentare progressivamente il margine, mentre alle sue spalle si accende la battaglia tra Marciello e Segu, con sorpassi e controsorpassi. Una nuova Safety Car al giro 22, probabilmente causata da un contatto che coinvolge anche Ferati, compatta nuovamente il gruppo e porta a un finale in volata.

Alla bandiera verde per l’ultimo giro, le posizioni restano congelate nelle primissime posizioni nonostante le lotte nelle retrovie. È quindi Dimitrov a conquistare la vittoria, precedendo Marciello (+0.786) e Segu (+1.827). Completano la top five Forensi e King, mentre il giro veloce è dello stesso Dimitrov in 1:41.455.

Porsche Carrera Cup Italia*

Trionfa Quaresmini nella gara del marchio Porsche dopo 3 anni di astinenza, in una corsa segnata da una bandiera rossa poco dopo il via. Sorpassato Van Soelen alla prima partenza, il pilota Prima Ghinzani non riesce a ripetersi ma conquista la vittoria grazie a una penalità del rivale.

Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT Cup*

È la Ferrari 296 Challenge di Alex Frassineti e Lorenzo Pergoraro a tagliare il traguardo per prima nella categoria GT Cup. Vittoria per Rugolo e Van der Vorm nella classe AM prima divisione. Nella seconda, vincono Attianese e Meijer in classe PRO-AM e di Di Leo/“Poppy” nella AM.

*Gare che F1World non ha seguito direttamente