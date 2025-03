Novità patente, adesso con la B puoi guidare mezzi ‘pesanti’: passata la legge Europea che fa discutere

Ci sono importanti novità per quello che riguarda la patente, con la B adesso puoi guidare mezzi molto pesanti.

Una vera rivoluzione quella che sta colpendo le strade non solo italiane ma anche europee. Da questo momento in poi, chiunque abbia la patente di guida B, potrà guidare veicoli che sono molto più pesanti di quelli che erano permessi fino a qualche mese fa.

Una nuova legge si sta facendo spazio nel panorama a livello europeo e quindi quello che si è aperto è un acceso dibattito per quello che riguarda la sicurezza stradale che non sembra essere sufficientemente tutelata.

Fino a questa attuale revisione, per mettersi al volante di alcuni mezzi quello che serve è una patente specifica, con norme completamente nuove che investono coloro che sono in possesso della patente di tipo B. Da questo momento in avanti, i veicoli che possono essere guidati da coloro che sono in possesso di tale patente arrivano a un peso di 4,25 tonnellate.

Un vero e proprio cambiamento epocale, che avrebbe sollevato una serie di interrogativi per quello che riguarda le competenze dell’automobilista che si trova al volante di importanti mezzi.

Patente B e mezzi pesanti: quali sono i rischi?

Gli esperti di motori e di sicurezza stradale hanno alzato una serie di perplessità a riguardo, perché si tratta di una modifica che si rivela essere molto più importante di quello che si possa credere. Con la nuova normativa, la distinzione tra la patente B e le altre diventa piuttosto sottile. Quindi con le modifiche chi ha guidato solo auto potrà trovarsi alla guida di veicoli di oltre 4 tonnellate, ma il traffico urano potrebbe essere oltremodo pericoloso, oltre che molto difficile da gestire.

Occorre effettivamente pensare che ci sono molti automobilisti che hanno poca esperienza e che potrebbero quindi trovare delle problematiche. I mezzi pesanti richiedono una maggiore attenzione, spazi di frenata maggiori e anche tempi di reazione completamente differenti; elementi da tener presente soprattutto nei centri abitati.

Ecco quali veicoli puoi guidare con la patente B

Forse però è il momento di chiarire un elemento molto importante è quali sono i mezzi che veramente possono essere guidati con la semplice patente B. Con la nuova normativa è possibile mettersi alla guida di camper di grandi dimensioni e furgoni elettrici. Tale possibilità è stata aperta da un maggior peso delle auto elettriche, rispetto ai veicoli a cui si era abituati fino a poco fa; si vuole in tutti i modi andare a incentivare la transizione ecologica e quindi questo cambiamento era indispensabile affinchè vi possa essere una maggiore spinta verso l’acquisto di tali mezzi.

Un vantaggio non di poco conto che permette anche di investire in mezzi che altrimenti non potrebbero essere guidati con la sola patente B. Ovviamente, nonostante la normativa, si chiede comunque attenzione da parte degli automobilisti, affinché le strade siano molto più sicure.