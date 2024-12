ZTL, da ora varchi attivi ma segnali luminosi spenti | Le multe che rischi sono di migliaia di euro

Il varco attivo in zona ZTL potrebbe non essere segnalato dalle insegne luminose, si rischiano multe di migliaia di euro.

Le zone ZTL sono state introdotte ormai da diversi anni in specifiche zone delle città italiane, al fine di proteggere dall’eccessivo smog e traffico che spesso le contraddistingue. Il numero delle auto in circolazione è aumentata in maniera esponenziale e questo ha acceso l’attenzione nei confronti dell’inquinamento che se stesse portano.

Argomentazioni queste su cui si pone l’attenzione ormai da diversi decenni, probabilmente qualcuno ricorderà l’esigenza di circolare a targhe alterne, per abbassare il livello di inquinamento.

Questo è uno dei motivi che ha spinto i comuni ad inserire zone a traffico limitato, in cui è possibile circolare solo in alcune ore del giorno, in alcuni giorni specifici e sono nel caso in cui si sia possesso di un’automobile poco inquinante. Si ricorda infatti che all’interno delle zone ZTL è possibile circolare con auto ibride ed elettriche, ovvero quelle ad emissioni estremamente basse.

In linea di massima, la zona ZTL viene segnalata da un’insegna luminosa. Ma attualmente sembra che le multe scattano anche nel caso in cui questa sia spenta.

Zona ZTL: cosa prevede il Codice della Strada

Il caro codice della strada, di cui tanto si sta parlando proprio in questi giorni, di discipline in maniera specifica quelle che sono le zone a traffico limitato. Semplice immaginare che debba essere segnalata in maniera opportuna, affinché il cittadino sia perfettamente cosciente che sta transitando in un luogo in cui potrebbero essere consentito. All’ingresso e all’uscita della zona a traffico limitato, sono poste dei segnali stradali. In genere l’indicazione di varco attivo, o non attivo, viene data da un’insegna luminosa ben visibile dalla strada.

Questo si rivela indispensabile proprio nei casi in cui la zona ZTL sia prevista solo per alcune ore del giorno, ovvero in alcuni giorni specifici.

Il caso limite sanzionato

Ovviamente può succedere che l’insegna luminosa posta all’ingresso del varco non sia funzionante. Questo è quello che è successo ha un uomo di Barletta che ha ricevuto ben 46 multe per essere passate in zona ZTL con varco attivo e senza averne il permesso. 4500 € l’importo che l’uomo deve pagare proprio per via di tali sanzioni.

In realtà la normativa prevede che le insegne luminose siano solo un segnale accessorio, in quanto l’ingresso nella zona sarebbe indicato dalla segnaletica verticale in cui sono presenti gli orari specifici in cui il varco sarebbe attivo. In ogni caso l’uomo che è stato protagonista di un gran numero di verbali, potrà procedere con la loro impugnazione.