LIDL, torna la truffa del volantino: con l’email del caravan ti spazzolano tutti i dati bancari

È tornata la truffa del volantino fasullo che mette di mezzo l’ignaro Lidl. Con l’email del caravan vi portano via tutti i dati bancari.

Quando è troppo bello per essere vero, per quanto sarebbe fantastico poterci credere ciecamente, qualche domanda bisognerebbe sempre farsela. Viviamo in una Società dove l’ingenuo paga a caro prezzo questo lato del suo carattere.

Bisogna essere sempre sospettosi su certi argomenti e approfondire, prima di rivelare dati personali. Meglio una chiamata in più che una in meno, perché purtroppo le truffe sono all’ordine del giorno ormai, non soltanto di persona, ma soprattutto al telefono e online.

Per questo motivo non stupisce il ritorno della frode del volantino fittizio della Lidl, dove con un’email per vincere il caravan, scoprono tutti i dati bancari. Vi spieghiamo di cosa parliamo, così non cadrete vittima dei loro tranelli.

Fate attenzione alle truffe

Le truffe oggi giorno, come vi dicevamo, sono purtroppo all’ordine del giorno, motivo per cui, dovrete cercare di prestare sempre molta attenzione a tutto. È difficile vivere così, lo sappiamo, ma purtroppo non abbiamo molta scelta. Per questo motivo, cercate di rimanere sempre informati, anche sulle pagine social della vostra città, leggendo anche i vari avvisi che puntualmente la vostra banca, ufficio postale e così via, pubblicano con frequenza.

Queste frodi non riguardano soltanto sms, e-mail, messaggi su WhatsApp, telefonate e così via, ma sono incentrate anche sulle vostre auto. Tra le tante che circolano, c’è quella della banconota sul parabrezza, della falsa multa da pagare mediante QR Code e anche quella dell’inibitore elettronico del vostro sistema centrale di chiusura, grazie al quale i truffatori riescono a fare in modo che il vostro telecomando per chiudere l’auto sia pressoché inutile.

La truffa del Lidl che gira via social

Non dovrete quindi prestare attenzione a tutte queste truffe ormai note che vi abbiamo descritto nel paragrafo precedente, ma anche su quelle che circolano sui social. Con finti post, siti fraudolenti pubblicizzano fantomatici premi da vincere partecipando ai loro concorsi interni. Di solito utilizzano il marchio di nomi prestigiosi, in questo caso quello del Lidl, i quali non sono a conoscenza di questo utilizzo illecito del proprio logo e azienda.

Questa frode viene postata spesso sui social e puntualmente anche nel periodo di Natale, come riportano da motor.elpais.com. Promettono la vincita di un caravan futuristico, il quale nella realtà non esiste neanche, essendo ancora un prototipo, invitando a compilare i dati in un form o per email. In questa maniera, voi fornirete tutti i vostri dati sensibili e bancari a siti falsi che possono realmente farci di tutto. Per questo motivo, fareste meglio a verificare sempre a monte, quindi chiedendo informazioni al marchio per il quale viene sponsorizzato il fantomatico concorso.