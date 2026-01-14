Honda su Tsunoda: “Nessun accordo è stato ancora finalizzato”

Watanabe commenta Tsunoda

“Per quanto riguarda il contratto di quest’anno con Tsunoda, le trattative sono in corso“, è intervenuto Koji Watanabe, presidente di Honda, sull’accordo con Yuki Tsunoda. “Non è stato ancora finalizzato un accordo specifico. Se ne parlerà nei colloqui futuri”. Riguardo al rapporto tra Honda e Tsunoda, il presidente della casa costruttrice nipponica ha aggiunto: “Dal punto di vista di Honda non c’è alcun problema. Il nodo è come Ford, o meglio Red Bull, veda la situazione. Le trattative non coinvolgono direttamente Tsunoda, ma Red Bull”.

La lunga partnership tra Tsunoda e Honda

Le parole di Watanabe lasciano intendere che il legame con Tsunoda non sia destinato a finire. Questo nonostante la fine della partnership tra l’azienda giapponese e Red Bull durata dal 2018 al 2025. Tsunoda infatti si è “diplomato” dall’ Honda Formula Dream Project (HFDP), programma di sviluppo piloti della casa nipponica con il quale il talento asiatico ha gareggiato dal 2017 al 2020. Oggi ne rappresenta uno dei volti più riconosciuti, nonché uno degli esempi più chiari e riusciti del progetto Honda.

Possibile accordo Honda e Aston Martin?

Attualmente l’ HFDP rimane un pilastro della strategia Honda. Interrogato riguardo a una possibile unione con l’ Aston Martin Aramco Formula One Team Driver Academy, programma di sviluppo piloti della casa costruttrice inglese, Watanabe ha commentato: “Non ci sono ancora piani del genere. Mi aspetto che continueremo a coordinare i vari programmi con Aston Martin, ma al momento non abbiamo concordato nulla che dica ‘facciamolo subito’. Pertanto, a questo punto, continueremo a formare piloti fino alla F2 all’interno dell’HFDP, il programma di proprietà di Honda, e se emergeranno piloti in grado di guidare in F1, li raccomanderemo ad Aston Martin”. Così facendo, il presidente di Honda ha sottolineato l’importanza di una pianificazione a lungo termine e la possibilità di una collaborazione futura tra le due case costruttrici.

di Beatrice Bertolotti