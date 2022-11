Wolff: “Non cadiamo nello stesso errore di Ferrari e Red Bull”

Ormai sembra quasi essere un processo ciclico. Grandi periodi di dominio, poi interrotti per grossi cambiamenti. E’ successo cosi per l’era Schumacher-Ferrari, idem dopo poco il team Red Bull. Tutti comunque contraddistinti da cambiamenti radicali, che ne hanno sempre decretato la fine. E’ il 2006 quando il pilota tedesco allora prima guida della Rossa – Schumacher – scelse di abbandonare, insieme a Jean Todt e Ross Brawn. In tal caso, però, non parliamo di grossi cambiamenti regolamentari o tecnici, ma di una decisione a livello del direttivo che ha totalmente ribaltato le carte in regola, lasciando così Ferrari a corto di certezze.

Scettro dunque che poco dopo è passato nelle mani di Christian Horner e Sebastian Vettel, che hanno letteralmente monopolizzato i primi anni del secondo decennio. Red Bull ha iniziato a portate a casa titoli su titoli, rompere record su record con il loro giovane pilota tedesco. Altra fase di dominio venuta meno in seguito ad un significativo cambiamento: l’introduzione delle Power Unit.

“We are looking at that and thinking… we better be careful” 👀

Mercedes boss Toto Wolff has urged his team to be “careful” to avoid the post-title slumps suffered by Red Bull and Ferrari 👇

