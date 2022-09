Wolff: “Grande occasione per noi a Singapore?”

Toto Wolff nutre forti speranze nel weekend di Singapore. Il circuito di Marina Bay sembra infatti quello su cui le configurazioni della W13 possano adattarsi meglio rispetto alle gare corse precedentemente.

Il team principal della squadra di Brackley sottolinea come dopo il Gran Premio d’Italia, nonostante le tre settimane di stop, il lavoro all’interno delle fabbriche non si sia fermato. Inoltre spera che il lavoro svolto si traduca in un grande progresso in pista. “Anche se abbiamo avuto una pausa più lunga del solito, le fabbriche sono state impegnate a prepararsi per l’ultima spinta di questa stagione. Vedremo dove ci porterà quel duro lavoro“, ha detto Wolff nell’anteprima Mercedes del Gran Premio di Singapore.

Il team principal della Mercedes è soddisfatto dei grandi miglioramenti effettuati dalla W13, che a inizio campionato si trovava in grossa difficoltà. Siamo giunti alla diciassettesima tappa del mondiale con una Mercedes più solida, con diversi podi alle spalle. “Dobbiamo continuare con la serie positiva, continuare a imparare e sfruttare al meglio ogni opportunità”, ha aggiunto Toto.

Una pista per veri campioni

L’ultimo Gran Premio corso a Singapore è stato nel 2019, con Lewis Hamilton che concluse in quarta posizione. Wolff a riguardo ha dichiarato: “E’ fantastico essere di nuovo a Singapore. Non gareggiamo qui dal 2019 e l’intero weekend è così unico. Alcuni aspetti del circuito dovrebbero adattarsi meglio alla nostra vettura rispetto ad altri circuiti. Invece altri aspetti potrebbero essere una sfida, ma lo sapremo per certo quando scenderemo in pista domani”.

Il Gran Premio di Singapore è sempre stato un weekend ricco di grandi colpi scena, vedendo trionfare i piloti più esperti, non a caso qui hanno vinto solo i Campioni del Mondo, con Hamilton trionfante ben 4 volte. La Mercedes riuscirà a conquistare la prima vittoria di questo mondiale? Non ci resta che attendere domani, quando avrà inizio il weekend di gara con le prime prove libere.

Valeria Caravella