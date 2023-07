Windsor a Wolff sul team radio in Austria: “Lewis merita piú rispetto”

Nel corso del GP d’Austria la Mercedes non ha mostrato quella stessa tendenza al miglioramento avuta a Montreal. Toto Wolff questo lo sa ed infatti é quanto ha detto in team radio a Hamilton durante la gara. “Lewis sappiamo che la vettura non va bene, ma per favore guidala”, ha detto il team principal del team delle frecce argento.

Hamilton era molto frustrato durante la gara per via della mancanza di passo della Mercedes e anche per via della penalitá sui limiti di pista che aveva ricevuto nella fase iniziale. Peter Windsor, che é un esperto di Formula 1 e ampiamente rispettato, dati i suoi anni nello sport come team manager, ha espresso la sua opinione al riguardo.

“Il commento di Toto Wolff ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Ho solo pensato, ‘Wow’, questo ragazzo è un sette volte campione del mondo, merita un po’ più di rispetto di quello, credo”, ha detto Windsor nel suo ultimo video di YouTube. “Mi sono sentito un po’ a disagio ascoltandolo. Vorrei solo non aver sentito i team radio per tutto il tempo“, ha poi aggiunto.

