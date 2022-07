Williams: in arrivo gli aggiornamenti anche per Latifi

Il pilota canadese potrà tornare a competere alla pari con il compagno di squadra Albon

In occasione del Gran Premio di Silverstone la Williams aveva introdotto delle importanti novità tecniche. Mancando i pezzi per montarle su entrambe le monoposto, il team aveva deciso di dare la priorità al pilota con la posizione migliore in classifica generale. Alexander Albon ha quindi disputato le ultime due gare con una vettura più evoluta rispetto a quella del compagno di squadra. La Williams, tuttavia, ha appena annunciato che in Francia gli aggiornamenti saranno montati anche sulla monoposto di Latifi. La pausa di due settimane, infatti, ha dato tempo sufficiente al team di Grove per produrre un secondo set completo di parti nuove.

La priorità della squadra adesso è migliorare le prestazioni della FW44

“Nelle ultime due gare abbiamo introdotto delle novità tecniche sulla macchina di Alex”, ha confermato Dave Robson, ingegnere capo del settore dedicato alle prestazioni della monoposto. “Adesso, però, siamo in grado di montare gli aggiornamenti su entrambe le vetture. Anche se il meteo a Silverstone e il format della qualifica Sprint in Austria non sono stati ideali per testare le novità, abbiamo avuto dei segnali abbastanza incoraggianti. Pensiamo quindi di aver intrapreso la strada giusta. In questo weekend il meteo dovrebbe essere caldo, asciutto e stabile. Cercheremo quindi di sfruttare il venerdì per permettere a Nicholas di prendere confidenza con le nuove parti. Dovremo inoltre capire meglio come sfruttare al massimo le prestazioni del pacchetto evoluto”.

Anche Nicholas Latifi ha commentato le notizie relative agli aggiornamenti, non nascondendo un certo entusiasmo. “Sono davvero eccitato all’idea di andare a correre in Francia“, ha spiegato il pilota canadese, “perché avrò a disposizione per la prima volta il pacchetto evoluto. I riscontri sulla monoposto di Alex fin qui sono stati positivi, dunque sono davvero curioso di poter provare le novità a mia volta. La speranza è che gli aggiornamenti ci diano quel piccolo extra di velocità che fin qui ci è mancata, permettendoci di competere alla pari con gli altri”.

“Il Gran Premio di Francia propone un circuito dalle caratteristiche uniche, con tutte quelle vie di fuga“, ha proseguito Latifi. “Questo significa che i track limits potrebbero rappresentare un problema, come successo in Austria. Ma la priorità per me, in questo momento, è proseguire lo sviluppo della monoposto. Speriamo di poter raccogliere tanti dati utili in questo weekend”, ha concluso il canadese della Williams.