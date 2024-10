Volante, non girarlo mai così: sei a rischio guasto tutti i giorni e non lo sai | 500€ li spendi tutti

Fate attenzione a come girate il volante quando guidate, in quanto siete a rischio guasto tutti i giorni se fate così. Ripararlo è veramente molto dispendioso, meglio prevenire che curare.

Quando acquistate un’automobile non potete assolutamente pensare che il peggio sia passato, in quanto dopo aver staccato l’assegno ci saranno ancora moltissime cose a cui pensare. Tralasciando tutta la parte burocratica, assicurazione, bollo e così via, c’è tutta quella inerente alla parte meccanica.

Dovrete infatti prestare molta attenzione alla manutenzione ordinaria e purtroppo straordinaria quando sopraggiungono fatti imprevisti. In pochi lo sapranno ma, anche il proprio stile di guida è una conseguenza dell’usura precoce o meno dei componenti meccanici.

Per esempio, se girate il volante in questa maniera sarete a rischio guasto tutti i giorni e neanche lo immaginate. La cifra da pagare poi, attorno ai 500€, si raggiunge molto facilmente, meglio quindi modificare per tempo il proprio metodo di guida.

Il funzionamento del volante

Lo sappiamo, sono molti che durante le lezioni della parte meccanica e del motore a scuola guida, pensavano alla prossima vacanza da prenotare. Però ovviamente se guidate, anche solo un minimo di preparazione in questo settore ci vuole. Per questo oggi vogliamo soltanto rilasciarvi un breve accenno sul funzionamento del volante, per farvi capire quanto sia importante girarlo nella maniera corretta.

Non tutti lo sanno, ma questa parte fondamentale di un’auto è collegata veramente ad altre parti altrettanto importanti del funzionamento del veicolo. Il sistema di sterzo controlla le ruote anteriori della vostra auto, in modo da facilitare gli spostamenti sia sulle strade rettilinee che in curva, rendendo la guida più fluida e soprattutto più sicura. Questo sistema controlla non solo il volante, ma anche il piantone dello sterzo, il pignone e la cremagliera, i quali tutti combinati permettono al conducente di guidare in maniera stabile, facendo spostare l’auto in qualunque situazione voi vi troviate.

Non sterzate così

Capirete bene quindi, dopo aver letto il paragrafo precedente, quanto sia fondamentale guidare nella maniera corretta per evitare di danneggiare parti importanti della vostra auto. Per questo motivo dovreste cercare di non sterzare mai il volante, da una parte o dall’altra, fino al limite, in quanto potreste far usurare prima del tempo diversi componenti.

Parliamo della crimagliera dello sterzo e dei pneumatici tra i tanti. In questa maniera, oltre a dover mettere mano al portafoglio prima del tempo con cifre anche superiori ai 500 € in base al danno, correreste il rischio di non avere più una vettura sicura su strada.