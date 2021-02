Virtual Sao Paulo GP: Russell vince e fa il bis

George Russell vince il Virtual Sao Paulo GP a bordo della Williams, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva dopo aver vinto anche l’appuntamento in Gran Bretagna

George Russell reduce dalla vittoria del campionato virtuale di Formula 1 del 2020, ha vinto la sua seconda gara consecutiva nel 2021 tagliando il traguardo per primo nel Virtual Sao Paulo GP, mettendo alle sue spalle Enzo Fittipaldi che guidava la Haas e Alexander Albon sulla Red Bull, nonostante la penalità di sei secondi inflittagli per aver superato più volte i limiti della pista.

Dunque nonostante la penalità abbastanza corposa Alexander Albon è riuscito a mantenere il gradino più basso del podio, tenendo alle sue spalle Amos Laurito che guidava la Ferrari ma che aveva accumulato un gap di oltre 12 secondi. Mentre il fratello del secondo classificato, Pietro Fittipaldi ha tagliato il traguardo in quinta posizione davanti ad Arthur Leclerc, entrambi però penalizzati di tre secondi per il superamento dei limiti della pista.

Awesome Alex ⚔️ Dynamite Dino The battle for the podium is hotting up between @alex_albon and @DinoBeganovic4 🥵#VirtualGP 🎮 #F1 — Formula 1 (@F1) February 14, 2021

La top-10 del Virtual GP la chiudono Jake Dixon a bordo della Mercedes, Jimmy Broadbent che guidava una McLaren penalizzato di 6 secondi, che ha mantenuto comunque la posizione su Arnaud Tsamere su Renault che a sua volta aveva tre secondi penalità, così come Luca Salvadori che su AlphaTauri tiene la decima posizione su Thibaut Courtois.

LA SPRINT RACE

La griglia di partenza del Virtual GP come designato dal format viene disputata dai piloti professionisti eSports che corrono per qualificare i loro compagni, e determinare così la griglia di partenza della gara che si svolge su una distanza del 50% rispetto alla normale durata. Tra i PRO quindi, la vittoria l’ha ottenuta Nicolas Longuet per la Renault, seguito da Brendon Leigh che si è dovuto accontentare della seconda posizione per la Ferrari (di Arthur Leclerc), mentre Fabrizio Donoso ha ottenuto il terzo posto. Il vincitore del Gran Premio George Russell invece, è partito dalla quindicesima posizione ottenuta dallo spagnolo Alvaro Carreton.

LA CLASSIFICA