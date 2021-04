Formula 1 2021, svelato l’atteso videogioco!

Il primo videogioco prodotto sotto la bandiera di Electronic Arts è stato svelato in anteprima e contiene alcune interessanti novità

Appassionati di videogiochi, rizzate le antenne! La fusione da 1.2 miliardi di dollari tra EA e Codemasters sembra aver dato i primi frutti: in anteprima rispetto alla data di lancio del 16 luglio, oggi è stato presentato il nuovissimo videogioco Formula 1 2021. Sembra che le due società non si siano risparmiate nel ricercare nuove funzionalità e che la nuova edizione contenga contenuti e novità che potrebbero essere apprezzatissimi dai tanti appassionati del Circus.

EA e Codemasters hanno specificato che Formula 1 2021 sarà disponibile, in tutto il mondo, su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC, tramite Steam. Coloro che ordineranno la Digital Deluxe Edition, inoltre, potranno avere accesso al videogioco con ben tre giorni di anticipo, ma non solo. Il loro pacchetto includerà anche una serie di piloti iconici, da coinvolgere nella funzione My Team. Al momento non sono ancora stati rivelati i nomi dei driver, ma le due realtà hanno annunciato che si tratterà di 7 driver particolari. La Digital Deluxe Edition, inoltre, conterrà molti contenuti di personalizzazione.

Ma scopriamo nel dettaglio le novità del videogioco!

NOVITÀ BREAKPOINT E MODALITÀ CARRIERA AGGIORNATA

La prima grande novità di Formula 1 2021 sarà la modalità di gioco Breakpoint. Si tratta di una nuovissima modalità storia, che permetterà ai giocatori di iniziare in Formula 2, cercando di conquistare la licenza e l’esperienza per assicurarsi un posto in Formula 1. Insomma, come se davvero si stesse lottando per approdare nella categoria regina del motorsport!

Per quanto riguarda invece l’ormai conosciuta modalità carriera, questa presenterà degli aggiornamenti e degli ampliamenti. Primo su tutti, la possibilità di giocare con un amico. In altre parole, potranno essere utilizzati due giocatori! Ci si potrà divertire combattendo per vedere chi la spunterà nelle varie gare del mondiale. Ogni giocatore, inoltre, potrà controllare il proprio driver, personalizzandolo e avendo accesso a diversi livelli di esperienza.

Per quanto riguarda i tracciati, EA e Codemasters hanno fatto sapere che, dopo il lancio, tutti coloro che avranno acquistato il videogioco Formula 1 2021 potranno accedere ai circuiti di Portimao, Imola e Jeddah, che saranno aggiunti appunto successivamente alla presentazione del videogioco. Tuttavia, sembra che altre novità siano ancora da definire, anche se già a questo punto il nuovo gioco si preannuncia molto interessante.

NOVITÀ EMOZIONANTI PER IL NUOVO FORMULA 1 2021

“Breaking Point è un’innovazione entusiasmante, che ha richiesto anni di lavoro“, ha dichiarato Lee Mather, Franchise Game Director di Codemasters. “Siamo orgogliosi di espandere l’esperienza di gioco e di consentire ai giocatori di vivere gli alti e i bassi della Formula 1. Sia dentro che fuori dalla pista. È un modo per mettere i giocatori al centro della scena, in uno degli spettacoli più grandi del mondo delle corse“.

Paul Jean, Senior Franchise Director di Codemasters, ha aggiunto: “Stiamo creando una varietà di scelta e nuovi modi di giocare. L’inizio reale della stagione permette ai giocatori di allineare la loro carriera alla stagione di Formula 1 in corso. Inoltre, l’aggiunta della modalità Carriera per due giocatori comporta nuove sfide all’iconica modalità. I giocatori possono scegliere se cooperare e condividere il successo, oppure se competere e lottare per la propria gloria“.