Vettel supporta Hamilton in Ferrari: “Può farcela”

Vettel supporta Hamilton in Ferrari: “Può vincere il titolo”

Nel pieno della stagione 2025, arriva un sostegno importante per Lewis Hamilton e la Ferrari da parte di un quattro volte campione del mondo. In un’intervista a BBC Sounds, registrata tra il debutto stagionale e il Gran Premio della Cina, Sebastian Vettel supporta Hamilton in Ferrari nella sua corsa al titolo iridato. L’ex pilota tedesco conosce bene le pressioni che si respirano a Maranello, dopo aver vestito il rosso dal 2015 al 2020. Un’esperienza che gli permette di comprendere le sfide che Lewis sta affrontando in questo 2025 così importante per il Cavallino.

Rispetto e stima reciproca tra i due campioni

Vettel, che a sua volta aveva sognato di ripercorrere le orme del suo idolo Michael Schumacher, sa bene quanto sia difficile emergere a Maranello. Con la Ferrari, il tedesco sfiorò il titolo nel 2017 e 2018, ma fu proprio Hamilton a negargli la gioia iridata con due stagioni da incorniciare in Mercedes.

Il rispetto tra i due è sempre stato evidente, tanto che lo stesso Lewis in una conferenza a Imola nel 2021 dichiarò: “Ho una pessima memoria, ma le mie battaglie con Seb sono le mie preferite fino a ora”. Oggi Vettel ricambia quella stima, rivelando il proprio tifo per l’inglese: “Lewis è un grande competitor e ha altissime aspettative su sé stesso. Credo sia ambizioso e determinato a far funzionare questa avventura con la Ferrari”.

Vettel: “Tifo per Hamilton, se lo merita”

Alla domanda sulle difficoltà di vincere con la Rossa, Seb non si è nascosto: “Per me non ha funzionato perché c’era Lewis. Ora vediamo come andrà per lui. Ma sì, faccio il tifo per lui“. Vettel non ha dubbi sulle qualità del sette volte campione del mondo: “I numeri parlano da soli. È il pilota più influente in griglia e usa questa influenza in modo positivo“. Un attestato di stima che sottolinea anche il rispetto per Charles Leclerc, altro protagonista della sfida mondiale con la Ferrari.

Secondo Vettel, la stagione sarà equilibrata: “Ci vorrà tutto per giocarsela fino alla fine. Sarà una lotta serrata, ma non escludo nessuno dalla corsa al titolo”. Con i regolamenti 2026 alle porte, Vettel crede che Hamilton abbia la grande chance di aggiungere un altro titolo alla sua collezione già da quest’anno. “Il 2025 sarà un campionato tirato e spettacolare”, ha concluso il tedesco.