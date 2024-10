Vetri oscurati, passa la normativa anti maranza: o li cambi o al prossimo posto di blocco ti partono 300€

Adesso la normativa è diventata ufficiale sui vetri oscurati, devi cambiarli se non vuoi rischiare 300 euro al posto di blocco.

I vetri oscurati sulle automobili è sicuramente qualcosa che suscita non poche discussioni. Sono moltissime le domande che ci si pone a riguardo, cercando di comprendere quale sia la disciplina da seguire. Non sono pochi coloro che risultano essere concordi sulla questione che i vetri oscurati siano illegali.

La realtà è che la normativa è stata resa ufficiale solo di recente e occorre avere chiarezza in merito per evitare sanzioni anche piuttosto salate. I vetri oscurati sono un vezzo per molti e una necessità per altri, ma è normale che la giurisdizione dovesse intervenire in tale direzione per permettere a tutti di comprendere quali siano le regole in merito.

Non conoscere le regole per quello che riguarda i vetri oscurati e tutti gli altri elementi che riguardano la nostra vetture espone ad elevate sanzioni che sarebbe meglio evitare.

Per quello che riguarda questo specifico argomento le normative sono veramente molto chiare. Considerando il gran numero di aziende che vendono pellicole oscuranti per i vetri delle automobili, conoscere le regolamentazioni, prima di provvedere all’acquisto è importante, soprattutto adesso che la lotta ai maranza è scattata.

Cosa ci dice la legge a riguardo

I vetri della tua automobile possono essere oscurati, ma occorre seguire le indicazioni che ci fornisce la legge. Il Codice della Strada regola in maniera dettagliata l’applicazione delle pellicole oscuranti e ci dicono che esse possono essere applicate solo sui vetri posteriori e sul lunotto, ma non devono impedire la buona visuale.

Se si applica la pellicola deve essere presente lo specchietto retrovisore destro, il parabrezza e i vetri anteriori devono essere comunque trasparenti e non si possono oscurare gli specchietti retrovisori. Ancora più importante è che le pellicole che vengono utilizzate devono essere omologate e quindi conformi alle normative in corso di validità. Il certificato di conformità potrebbe essere richiesto durante il controllo in strada.

Le sanzioni che si rischiano

Le pellicole devono permettere una trasmissione della luce del sole non inferiore al 70% e sulle pellicole deve essere presente il marchio identificativo del costruttore che deve essere italiano. L’applicazione deve avvenire da un applicatone autorizzato, quindi non si può ripiegare con il fai da te.

Nel caso in cui si utilizzino pellicole non omologate e l’oscuramento sia eccessivo si rischiano multe dagli 87 ai 344 euro come indica anche l’art 78 del Codice della Strada.