Rinnovo gruppo 2: se il valore di questo indicatore è superiore al 9% sognati la patente | Automobilisti a spasso senza uno straccio di preavviso

Bisogna fare sempre molta attenzione all’indicatore per il rinnovo del gruppo 2, altrimenti rischia grosso. E senza uno stralcio di preavviso.

Rinnovo e rinnovi. Soprattutto in Italia il rinnovo di qualunque documento è come entrare in jungla: le trappole sono ovunque, i pericoli di una burocrazia lenta e vetusta ti fanno perdere la trebisonda. Un incubo per chiunque. A cominciare dalla data di scadenza.

Se non ce l’appuntiamo è la fine, passa il tempo, scade tutto e inizia un iter burocratico molto simile a una via crucis. E poi bisogna arrivare in tempo allo sportello, possibilmente prima, altrimenti finiscono i numeretti e devi tornare il giorno dopo, o chissà quando. Non sia mai che non hai tutti i documenti a portata di mano: l’inconveniente o la novità appena uscita che non sai rappresenta uno scoglio insormontabile.

In Italia funziona così un po’ in tutti i campi. Dal rinnovo della carta d’identità al passaporto, passa per qualsiasi documentazione, per non parlare poi delle varie tipologie di patenti, alcuni semplice da rinnovare (se hai tutti i documenti necessari), altre un po’ più complesse.

Il rinnovo della patente

Forse non tutti sanno che l’età è una discriminante. Fino a 50 anni si può rinnovarla ogni dieci, ma dai 50 a 70 ecco che si dimezzano gli anni. Dai 70 agli 80 anni sono necessari tre anni, che diventano due per gli over 80. Un occhio alla data di scadenza, un altro al giorno libero sulla nostra agenda per prendere appuntamento per la visita medica.

Attenzione, visita medica solo tramite un dotto abilitato, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare, altrimenti un automobilista rischia di restare a spasso senza uno straccio di preavviso. Per non saper né leggere né scrivere l’autoscuola è il posto più sicuro. Il più è fatto: Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato, conferma di validità e la consegna all’interessato, la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente.

Il rinnovo della patente del gruppo 2

Le cose cambiano per le persone affette da diabete che devono rinnovare la patente di guida del gruppo II, dove rientrano le patenti C, CE, D, DE. Fondamentale prenotare una visita al CML, previa documentazione diabetologica specifica, con un occhio di riguardo al compenso glicemico, ossia cioè se l’emoglobina glicata è inferiore al 9%, senza complicanze, perché è possibile che venga ridotto il periodo di validità della patente.

La scheda verrà valutata, tenendo conto dello stato di salute complessivo del paziente, con particolare attenzione alla patologia in questione. Solo la Commissione può dare il placet all’idoneità, oppure a delle limitazioni, fino ad arrivare a negarne il rinnovo. Il miglior consiglio è quello di programmare la visita diabetologica: il certificato non deve essere anteriore a 3 mesi rispetto alla data di rinnovo. Appuntiamoci anche questo, altrimenti il rischio di rifinire in quella jungla è molto alto.