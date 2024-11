Vetri appannati, risolvi per sempre se metti questa bustina nel vano portaoggetti | Ormai lo sanno anche i muri

Se volete risolvere il problema dei vetri appannati, utilizzate il trucco della bustina nel vano portaoggetti e avrete sistemato l’arcano. È una pratica ormai ampiamente diffusa.

L’inverno sta arrivando e con esso anche il freddo, l’umidità, gli sbalzi di temperatura e così via. Non soltanto il gelo sui vetri fa impazzire i guidatori, quando devono mettersi alla guida, dopo una notte in cui l’auto è stata ferma.

Anche il problema dei vetri appannati non è sicuramente piacevole. Di metodi ce ne sono diversi, c’è chi ha sempre lo straccetto a portata di mano, chi alza a palla l’aria fredda del climatizzatore o del riscaldamento e chi apre i finestrini, stile Ace Ventura – L’acchiappanimali.

Se vi dicessimo che esiste un metodo sicuramente più pratico, poco dispendioso e senza il rischio di farvi venire una polmonite? Mettete questa bustina nel vano portaoggetti e avrete risolto i vostri problemi.

L’utilizzo del condizionatore per i vetri appannati

Come dicevamo, un metodo comune per cercare di eliminare quel fastidioso effetto che sopraggiunge con i vetri appannati è quello di azionare il climatizzatore sull’aria fredda. In realtà, molto utile sarebbe azionarlo proprio al contrario, cioè con aria calda. In questo modo, l’umidità che è presente all’interno del veicolo verrà eliminata e i vetri saranno limpidi. C’è da dire che questo metodo è rapido, pratico ma anche dispendioso, nel senso che dovrete essere consapevoli di dover fare il prossimo pieno, prima del previsto.

Un altro metodo efficace è sicuramente quello di acquistare i prodotti industriali appositi, adibiti proprio al mantenimento del vostro vetro dell’auto sempre pulito. Agiscono proprio sul parabrezza, creando una sorta di patina che non farà subentrare il fastidioso effetto dell’appannaggio. Ovviamente questi hanno un costo, per questo vogliamo suggerirvi questo metodo naturale, fai da te, poco dispendioso e sicuramente green.

Grazie a questa bustina potrete dire addio all’umidità

Per chi se lo fosse chiesto, il fenomeno dei vetri appannati, sopraggiunge in inverno, per l’elevata presenza di umidità all’interno del vostro veicolo. Per questo, quando piove, sarà la prima conseguenza ad apparire in auto. Come vi dicevamo, di metodi per cercare di contrastare questo episodio ce ne sono parecchi, ma noi oggi vogliamo rivelarvi il trucco della bustina. Vi basterà posizionarla nel vano porta oggetti e avrete risolto il problema.

Prendete quindi del sale, mettetelo all’interno di una o più bustine e posizionatele in più punti strategici all’interno della vostra auto e osservate la magia. Secondo gli utenti sui social, il problema per molti è ufficialmente risolto, ovviamente i sacchetti andranno cambiati ogni 2-3 giorni. Cosa ne pensate?