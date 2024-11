Batteria, questo errore può costarti migliaia di euro e nei casi peggiori anche la vita | Il trucco per non rimetterci le penne

C’è un modo che ti permetterebbe di risparmiare migliaia di euro sulla batteria della tua auto. Il trucco che ti permette di non rischiare.

Nostri cari automobilisti, i primi freddi provano profondamente la tua automobile e la sua batteria. Non di rado, soprattutto se questa parte della vettura risulta essere piuttosto usurata, con il freddo si scarica completamente.

Insomma, è possibile che, andando ad accendere il veicolo esso non riesca ad avere lo spunto per poter partire e quindi portarci finalmente a destinazione. Ad influire sull’usura della batteria della tua automobile sono veramente molti i fattori. Ad esempio è possibile che ci si sia dimenticati le luci o l’autoradio accesa. Ci sono invece casi in cui, ormai, la batteria è al termine della sua vita utile e dovrebbe essere cambiata.

Ci sono dei casi in cui è possibile avviare l’auto, per permettere alla batteria di caricarsi sufficiente.

Ma in alcuni casi si commettono errori banali che possono costare veramente molto caro.

Batteria auto, quanto dura in media e come sceglierla

Le automobili tanto a benzina quanto quelle diesel hanno una batteria che offre al motore uno spunto elettrico per riuscire a funzionare regolarmente. In genere si sceglie la potenza della batteria in base a quelle che sono le caratteristiche della motoristica della vettura. Il consiglio che gli esperti offrono è quello di scegliere una batteria che sia più grande di quella richiesta, ma mai più piccola, altrimenti la vettura non avrebbe lo spunto di cui ha bisogno per funzionare.

Si può acquistare la batteria in qualsiasi negozio di prodotti per l’auto o per la casa e i prezzi vanno da poco più di 50 euro, fino a superare i 100, almeno per quello che riguarda le regolari batterie. Comunque il consiglio generale, se non si vuole restare a piedi, è di cambiare la batteria ogni 5/6 anni al massimo.

Il trucco per avviare l’automobile

Per avviare l’automobile è sufficiente utilizzare i cavetti da collegare a un’altra vettura. In questa operazione occorre prestare attenzione a non invertire mai il positivo e il negativo, se non si vuole correre dei rischi. Si procede parcheggiando il mezzo, impostare il cambio a folle e quindi procedere con l’attacco dei cavi, sincerandosi che ciò che utilizza energia sia staccata.

Un metodo semplice ed efficace per avere dei buoni risultati, facendo caricare la batteria, mantenendo l’auto in moto per almeno 15 minuti per poi potermi utilizzare.