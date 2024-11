Parabrezza congelato, col trucco dei sacchetti di plastica togli il ghiaccio in 30 secondi senza muovere un dito

Siete stanchi di grattare il ghiaccio dal parabrezza al mattino prima di andare al lavoro? Ecco svelato il trucco dei sacchetti di plastica, in 30 secondi avrete un vetro perfetto senza muovere un dito.

Ci sono due tipi di persone, quelle che amano l’estate e quelle che amano l’inverno. C’è chi ama mangiare il gelato in riva al mare e chi invece adora stare sul divano con la copertina sulle spalle, mentre sorseggia una cioccolata calda con panna fumante.

A prescindere dal clan di appartenenza, siamo abbastanza sicuri che tutti quanti odiano il momento in cui si trovano il parabrezza dell’auto completamente congelato e devono sbrinarlo rapidamente per poter andare al lavoro.

Di metodi ce ne sono molteplici, ma in quanti di voi conoscono il trucco dei sacchetti di plastica per togliere il ghiaccio dal parabrezza in 30 secondi? Oggi ve lo sveliamo noi, visto che il freddo articolo si avvicina.

I metodi più conosciuti per togliere il ghiaccio dal parabrezza

Ci sono metodi differenti che ogni automobilista conosce per poter sbrinare il proprio parabrezza. Soprattutto durante i giorni in cui le temperature scendono di molto sotto lo zero, quello strato perenne e spesso di ghiaccio che si forma sul proprio vetro dell’auto, fa venire voglia di tornare nel letto, sotto le coperte, al calduccio.

C’è chi utilizza il classico raschietto per togliere il ghiaccio, chi acquista i prodotti appositi da spruzzare per rendere la gelata meno difficile da asportare, per non parlare di tutte quelle soluzioni che ci passiamo da una generazione all’altra, non sempre idonee però, come per esempio versare l’acqua bollente sul parabrezza. Questo sbalzo di temperatura potrebbe farvi rompere il vetro, per questo motivo, i meccanici hanno sempre bandito questa azione.

Il trucco del sacchetto

Tra i vari metodi, riconosciuti e non, per togliere il ghiaccio dal vostro parabrezza congelato, c’è il trucco dei sacchetti di plastica che è diventato virale sui social. In 30 secondi avrete un vetro pulito senza muovere un dito. Cosa dovete fare quindi?

Semplicissimo, riempite uno o due sacchetti con acqua calda, chiudeteli bene e passateli su e giù lungo il vostro parabrezza congelato. In pochi secondi noterete come il ghiaccio si scioglierà, evitandovi così la fatica di grattare con il raschietto. In questa maniera, farete prima e non dovrete avere il terrore di poter spaccare il vetro, per lo sbalzo termico. Questo metodo sui social è diventato virale, ma prima di provarlo su tutta la superficie, per essere sicuri, potreste provarlo soltanto in una piccola area, in modo da vedere che cosa succede.